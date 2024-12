ChatGPT : OpenAI envisage d’intégrer de la publicité dans son modèle économique

Ce n’est plus une supposition : OpenAI envisage bel et bien la possibilité d’intégrer des publicités dans ChatGPT. La directrice financière de la société, Sarah Friar, a ainsi confirmé déclaré que l’entreprise réfléchissait à un modèle économique basé sur la publicité, tout en précisant vouloir rester « précautionneuse » quant à son déploiement. Friar a également souligné qu’il n’y avait « aucun projet actif » pour lancer la publicité dans un futur dans l’immédiat. L’idée semble cependant bien être à l’étude, ainsi que le montre le récent recrutement de Shivakumar Venkataraman, ancien cadre de Google spécialisé justement dans la publicité. L’intégration de la pub marquerait un changement radical par rapport au modèle économique actuel d’OpenAI, qui repose entièrement sur un système d’abonnement.

Ce revirement de bord met aussi en lumière la pression financière extrême liée au développement et à l’exploitation des modèles d’IA, ces derniers nécessitant le plus souvent des investissements souvent pharaoniques se comptant en milliards voire en dizaines de milliards de dollars. Jusqu’ici, les levées de fonds et la participation de certains investisseurs (dont Microsoft) ont permis de soutenir les progrès d’OpenAI jusqu’à présent, mais il est clair que ces ressources financières ne sont pas infinies et surtout ne suffisant pas à couvrir les besoins en développement et en innovation du groupe. On notera en outre que Sam Altman (CEO d’OpenAI), qui avait pourtant déjà avoué son aversion au modèle économique basé sur la publicité, a semble t-il mangé son chapeau depuis…