Sora, l’IA d’OpenAI qui génère des vidéos, est disponible

Après des mois d’attente, OpenAI lance enfin Sora, son générateur de vidéos s’appuyant sur de l’intelligence artificielle. L’outil sera accessible à tous dès aujourd’hui.

Le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD) a pu tester Sora en avance et partage son expérience, qualifiant les résultats de « horrifiants et inspirants à la fois ». Mais qu’en est-il réellement de Sora ?

Présenté pour la première fois en février, Sora était jusqu’à maintenant réservé à un cercle restreint d’artistes visuels, de designers et de cinéastes. Désormais, tout le monde pourra exploiter cette technologie pour transformer des textes en vidéos. L’utilisateur n’a qu’à fournir une description écrite et Sora génère une vidéo qu’il est ensuite possible d’affiner à l’aide de nouveaux textes grâce à l’outil « Remix ». L’IA permet aussi de convertir des photos en vidéos et de créer des storyboards, un enchaînement cohérent de scènes générées à partir de plusieurs prompts.

Cependant, Sora n’est pas sans défauts comme le montre la vidéo de Marques Brownlee. L’IA a encore du mal à simuler des éléments physiques réalistes, et il n’est pas rare de voir des objets disparaître ou traverser d’autres éléments à l’écran. De plus, Sora refuse fréquemment des prompts incluant des personnages publics ou des éléments protégés par des droits d’auteur, limitant ainsi certaines possibilités créatives.

Voici des exemples de vidéos générées par Sora :

It can be REALLY good at landscapes. Almost any drone shot of a significant landmark could pass for stock footage or is VERY close to usable for an establishing shot in a documentary or low budget film pic.twitter.com/nY4khuVP4T — Marques Brownlee (@MKBHD) December 9, 2024

Sora nécessite des crédits pour fonctionner

Des crédits Sora sont nécessaires pour la génération de vidéos, les coûts dépendant de la résolution et de la durée. Les vidéos 480p coûtent 20-150 crédits, les vidéos 720p coûtent 30-540 crédits, et les vidéos 1080p coûtent 100-2 000 crédits. Les vidéos détendues, disponibles uniquement pour les utilisateurs Pro, n’utilisent pas de crédits.

Les abonnements ChatGPT Plus comprennent 1 000 crédits pour un maximum de 50 vidéos prioritaires en 720p et d’une durée de 5 secondes, tandis que les abonnements Pro comprennent 10 000 crédits pour un maximum de 500 vidéos prioritaires en 1080p et d’une durée de 20 secondes, avec un nombre illimité de vidéos détendues et sans filigrane.

OpenAI fait savoir que les crédits sont réinitialisés chaque mois à minuit, ne sont pas reportés et expirent à la fin de chaque cycle de facturation.

Disponible… mais pas encore dans l’Union européenne

L’accès à Sora se fait directement via l’adresse sora.com. Il est nécessaire d’avoir un abonnement payant ChatGPT Pro ou Plus pour en profiter. Attention toutefois : OpenAI a choisi de ne pas encore proposer son IA dans les pays de l’Union européenne. Cela s’explique probablement par la régulation dans la région qui est beaucoup plus stricte que dans le reste du monde.