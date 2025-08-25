High on Life 2 : 40 minutes de gameplay et une date de sortie

Le premier trailer de High on Life 2 avait fait sensation lors du dernier Xbox Games Showcase : ultra nerveux, toujours aussi blindé d’humour (il faut toutefois aimer le style de Justin Roiland, créateur de Rick & Morty et à l’origine du premier High on Life), ce FPS à l’ambiance déjantée semblait franchir un gros cap en terme de gameplay… et de réalisation globale. Cette bonne impression est désormais confirmée grâce à une vidéo de gameplay de 40 minutes. Nous n’avions donc pas la berlue : si l’humour et l’ambiance sont identiques au premier opus, le gameplay a été de son côté largement revu en profondeur, et pour le meilleur tant l’ensemble s’avère beaucoup plus rapide, nerveux et précis. [SPOILER] La séquence absolument démentielle du boss final, ce dernier fuyant jusque dans les paramètres du jeu (!!!), laisse même augurer d’un possible jeu culte à venir…

Comme quoi, le départ de Justin Roiland (fondateur du studio Squanch Games) suite à des accusations de violences conjugales, n’aura pas eu d’effet trop négatif sur la suite. On rappellera aussi que Roiland n’a pas réintégré le studio malgré sa victoire en justice (chacun pourra en penser ce qu’il veut). Outre cette longue vidéo de gameplay, High on Life 2 a aussi une date : il sera donc possible de flinguer de l’alien coloré avec des armes alien colorées dès le 13 février 2026, sur PS5, Xbox Series, PC et dans le Game Pass.