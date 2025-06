Capcom annonce Resident Evil 9 : Requiem (trailer + date de sortie)

Ce fut de loin l’annonce la plus marquante d’un Summer Game Fest dans l’ensemble assez terne : Capcom a dévoilé le premier trailer de Resident Evil 9 : Requiem ! En développement depuis plus de 7 ans, ce nouvel opus suivra cette fois les aventures horrifiques de Grace Ashcroft, la fille d’Alyssa Ashcroft (qui apparait pour la première fois dans Resident Evil : Outbreak), mais il sera probablement possible de diriger d’autres personnages emblématiques de la franchise. Le trailer dévoile un niveau global de réalisation qui semble encore avoir progressé depuis Resident Evil : Village, grâce en soit rendue au moteur graphique RE ENGINE développé en interne par Capcom. Hormis des visages féminins encore un peu lisses et manquant parfois de détails (effet « poupée ») ainsi que quelques animations un peu rigides, l’ensemble se positionne clairement dans le haut du panier de la gen actuelle, avec parfois même des effets de texture assez stupéfiants.



On note enfin que la franchise fait son grand retour à Raccoon City, ce qui n’était plus arrivé depuis RE3 ! Resident Evil 9 : Requiem sera disponible sur Xbox Series, PC et PS5 le 27 février 2026. Du gameplay devrait être dévoilé lors de la prochaine Gamescom.