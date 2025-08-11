TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Actualité Windows, macOS et Linux Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support
Actualité Windows, macOS et Linux

Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support

11 Août. 2025 • 11:27
0

Microsoft mettra fin au support de Windows 10 en octobre 2025, obligeant des millions d’utilisateurs à migrer vers Windows 11 s’ils veulent continuer à recevoir des mises à jour. Mais un recours en justice, porté par Lawrence Klein, accuse l’entreprise de compromettre la sécurité des données pour dominer le marché de l’IA générative.

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

La fin de Windows 10 dérange

La transition vers Windows 11 représente un défi majeur pour environ 400 millions d’utilisateurs de Windows 10 dont les PC ne répondent pas aux exigences matérielles strictes, notamment le module TPM 2.0 et des processeurs récents. Ces contraintes, également adoptées par certains jeux, rendent la mise à niveau incontournable, forçant de nombreux utilisateurs à acheter de nouveaux appareils. « Avec seulement trois mois avant la fin du support de Windows 10, il est probable que des millions d’utilisateurs ne pourront ni acheter de nouveaux appareils ni payer pour un support étendu », souligne la plainte, alertant sur les risques accrus de cyberattaques pour les particuliers et entreprises gérant des données sensibles.

Lawrence Klein, dans sa plainte déposée en Californie, accuse Microsoft d’utiliser la fin du support de Windows 10 comme une tactique pour « monopoliser le marché des PC à IA générative ». Selon lui, Microsoft pousse les utilisateurs vers Windows 11, qui intègre par défaut des outils comme Copilot, pour renforcer sa position dans l’IA. « Cette stratégie a des conséquences bien au-delà de la course à la domination du marché », affirme le plaignant, pointant du doigt une obsolescence forcée qui pourrait exposer les utilisateurs à des failles de sécurité, dont Microsoft serait « parfaitement conscient ».

Une demande de prolongement du support

Lawrence Klein ne cherche pas de compensation financière, mais une injonction pour obliger Microsoft à maintenir le support gratuit de Windows 10 jusqu’à ce que sa part de marché tombe sous un « seuil raisonnable ». Avec 43 % des utilisateurs de Windows encore sur Windows 10, cette demande vise à protéger les utilisateurs, notamment ceux qui ne peuvent pas se permettre un nouvel appareil ou les 30 à 60 dollars annuels pour le programme de support étendu (ESU).

Alors que la date fatidique approche, ce procès pourrait redéfinir les responsabilités des géants technologiques face à la sécurité des utilisateurs.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Microsoft Office Icones Logiciels

Microsoft va arrêter le support d’Office sur Windows 10 en octobre

Microsoft Office Icones Logiciels

Microsoft prolonge le support d’Office pour Windows 10 jusqu’en 2028

Windows 11 Bureau PC Portable Actu OS

Microsoft liste toutes les fonctionnalités gaming de Windows 11 qui sont absentes de Windows 10

Windows 11 Logo Actu OS

Microsoft assure que les PC Windows 11 sont 2,3 fois plus rapide que Windows 10

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Firefox 127 Grouper Onglets

Firefox est critiqué pour son IA locale qui consomme trop de ressources

11 Août. 2025 • 16:37
0 Matériel

Mozilla a récemment proposé Firefox 141, mettant en place des optimisations mémoire pour Linux, un convertisseur...

AOL Connexion Internet Modem

AOL va arrêter ses modems Internet et leur célèbre bruit

11 Août. 2025 • 15:04
0 Internet

AOL mettra fin à son service d’accès à Internet par ligne commutée le 30 septembre 2025, marquant la fin d’une...

Steam Chrome OS Chromebook

Le support de Steam pour Chromebook va s’arrêter en 2026

11 Août. 2025 • 13:31
0 Jeux vidéo

Google mettra fin à la bêta de Steam pour Chromebook le 1er janvier 2026, marquant la fin d’une initiative lancée en 2022 pour...

Windows 10 Nouveau Menu Demarrer Juillet 2020 Bureau

Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support

11 Août. 2025 • 11:27
0 Actu OS

Microsoft mettra fin au support de Windows 10 en octobre 2025, obligeant des millions d’utilisateurs à migrer vers Windows 11 s’ils...

Nvidia Logo

Nvidia et AMD verseront aux États-Unis 15 % de leurs revenus pour certaines puces IA

11 Août. 2025 • 9:35
0 Hors-Sujet

Nvidia et AMD ont conclu un accord inédit avec le gouvernement américain, s’engageant à verser 15 % de leurs revenus issus des...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Des clones d’iPhone 17 Pro sous Android sont déjà là

Des clones d’iPhone 17 Pro sous Android sont déjà là

11 Aug. 2025 • 15:55

image de l'article Le MacBook moins cher avec la puce iPhone débuterait à 599 $

Le MacBook moins cher avec la puce iPhone débuterait à 599 $

11 Aug. 2025 • 14:10

image de l'article L’action d’Apple (AAPL) a connu sa meilleure semaine depuis 2020 après la rencontre Cook-Trump

L’action d’Apple (AAPL) a connu sa meilleure semaine depuis 2020 après la rencontre Cook-Trump

11 Aug. 2025 • 12:33

image de l'article Ça continue : un 5e ingénieur IA d’Apple part chez Meta

Ça continue : un 5e ingénieur IA d’Apple part chez Meta

11 Aug. 2025 • 10:06

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site