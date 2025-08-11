Windows 10 : une plainte contre Microsoft pour la fin du support

Microsoft mettra fin au support de Windows 10 en octobre 2025, obligeant des millions d’utilisateurs à migrer vers Windows 11 s’ils veulent continuer à recevoir des mises à jour. Mais un recours en justice, porté par Lawrence Klein, accuse l’entreprise de compromettre la sécurité des données pour dominer le marché de l’IA générative.

La fin de Windows 10 dérange

La transition vers Windows 11 représente un défi majeur pour environ 400 millions d’utilisateurs de Windows 10 dont les PC ne répondent pas aux exigences matérielles strictes, notamment le module TPM 2.0 et des processeurs récents. Ces contraintes, également adoptées par certains jeux, rendent la mise à niveau incontournable, forçant de nombreux utilisateurs à acheter de nouveaux appareils. « Avec seulement trois mois avant la fin du support de Windows 10, il est probable que des millions d’utilisateurs ne pourront ni acheter de nouveaux appareils ni payer pour un support étendu », souligne la plainte, alertant sur les risques accrus de cyberattaques pour les particuliers et entreprises gérant des données sensibles.

Lawrence Klein, dans sa plainte déposée en Californie, accuse Microsoft d’utiliser la fin du support de Windows 10 comme une tactique pour « monopoliser le marché des PC à IA générative ». Selon lui, Microsoft pousse les utilisateurs vers Windows 11, qui intègre par défaut des outils comme Copilot, pour renforcer sa position dans l’IA. « Cette stratégie a des conséquences bien au-delà de la course à la domination du marché », affirme le plaignant, pointant du doigt une obsolescence forcée qui pourrait exposer les utilisateurs à des failles de sécurité, dont Microsoft serait « parfaitement conscient ».

Une demande de prolongement du support

Lawrence Klein ne cherche pas de compensation financière, mais une injonction pour obliger Microsoft à maintenir le support gratuit de Windows 10 jusqu’à ce que sa part de marché tombe sous un « seuil raisonnable ». Avec 43 % des utilisateurs de Windows encore sur Windows 10, cette demande vise à protéger les utilisateurs, notamment ceux qui ne peuvent pas se permettre un nouvel appareil ou les 30 à 60 dollars annuels pour le programme de support étendu (ESU).

Alors que la date fatidique approche, ce procès pourrait redéfinir les responsabilités des géants technologiques face à la sécurité des utilisateurs.