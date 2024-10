Windows 10 : Microsoft dévoile le prix pour garder les mises à jour

La date de fin pour le support de Windows 10 sera 14 octobre 2025, signifiant que Microsoft ne proposera plus de mises à jour après cette date… sauf si vous payez. Justement, la société dévoile aujourd’hui le prix.

30 dollars pour les mises à jour de Windows 10

Microsoft indique que le prix pour avoir un an supplémentaire pour les mises à jour de sécurité de Windows 10 sera de 30 dollars pour le grand public. Le tarif en euros n’est pas encore dévoilé, mais il devrait logiquement être similaire.

Nous savions déjà que les entreprises allaient pouvoir payer pour continuer à avoir des mises à jour de sécurité étendues (Extended Security Updates) pour Windows 10. Mais il y a deux différences avec le grand public : la durée et le prix.

Pour la durée, Microsoft dit que le grand public peut payer pour un an de mises à jour de sécurité et c’est tout. Pour leur part, les entreprises ont le droit à trois années de suivi si elles le souhaitent. Concernant le prix, ce sera 61 dollars la première année, 122 dollars la deuxième et 244 dollars la troisième.

« Les PC enregistrés continueront à recevoir les mises à jour de sécurité critiques et importantes pour Windows 10 ; cependant, les nouvelles fonctionnalités, les corrections de bugs et l’assistance technique ne seront plus disponibles auprès de Microsoft », fait savoir le groupe.

Microsoft vous invite à passer sur Windows 11

L’accès aux mises à jour de sécurité étendues pour Windows 10 sera disponible vers la fin de 2025 pour le grand public. Mais sans surprise, Microsoft invite grandement ses utilisateurs à migrer vers Windows 11. « Le moment est venu de passer à Windows 11 en toute confiance », indique la société.

Le passage à Windows 11 peut impliquer l’achat d’un nouveau PC. Des millions d’ordinateurs ne peuvent pas être mis à jour (officiellement) vers Windows 11 en raison des exigences matérielles plus strictes et de la volonté de Microsoft de renforcer la sécurité de son dernier système d’exploitation. Windows 11 n’est compatible qu’avec les processeurs commercialisés à partir de 2018 et avec les appareils qui prennent en charge les puces de sécurité TPM.