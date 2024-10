Windows 11 : les mises à jour s’installent désormais plus rapidement

Windows 11 propose une amélioration fort sympathique pour les utilisateurs : l’installation des mises à jour est désormais plus rapide. C’est possible grâce à des optimisations de la part de Microsoft.

L’installation plus rapide des mises à jour est une réalité depuis Windows 11 version 24H2, qui est disponible depuis peu. Le processeur est également moins sollicité, ce qui là encore est un point positif.

Microsoft distribue généralement des mises à jour mensuelles cumulatives de sécurité et de non-sécurité, qui sont conçues pour déployer de nouvelles fonctionnalités ou pour protéger contre de nouvelles menaces. La version 24H2 de Windows 11 comprend de nouvelles méthodes de mise à jour du système d’exploitation qui le rendent plus efficace et plus rapide, notamment le traitement parallèle des composants, l’utilisation évolutive de la RAM du système et un cache optimisé pour la mise à jour des composants.

Ces changements signifient que Windows 11 version 24H2 peut installer les mises à jour mensuelles jusqu’à 45% plus rapidement, avec jusqu’à 25% de moins d’utilisation du processeur. Le temps de redémarrage est également 40% plus rapide sur certains systèmes. Microsoft a testé ses dernières mises à jour de Windows 11 version 24H2 sur une machine virtuelle par rapport à son ancienne version 22H2, mais les performances annoncées s’appliquent également à la version 23H2 puisqu’elles utilisent toutes deux le même système de maintenance.

Une autre amélioration concerne la taille des mises à jour. Le poids a été réduit de 200 Mo environ. Comment ? Microsoft ne force plus le téléchargement des applications intégrées à Windows 11 si vous les avez déjà.