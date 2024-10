Windows 11 (24H2) : la mise à jour 2024 est disponible avec ces nouveautés

Microsoft annonce la disponibilité de la mise à jour 2024 pour Windows 11 (24H2). Il s’agit de la « grosse » mise à jour de cette année pour le système d’exploitation et il y a plusieurs nouveautés au programme.

Les nouveautés de Windows 11 (24H2)

Le menu Démarrer connait un changement pour les utilisateurs du logiciel « Mobile connecté » de Microsoft. La mise à jour 2024 Windows 11 ajoute un panneau latéral au menu Démarrer qui fournit des informations sur l’état de l’autonomie de votre téléphone et les notifications, ainsi qu’un accès rapide aux messages, aux appels et aux photos.

Si vous avez un écran HDR, vous pouvez désormais activer le support du fond d’écran HDR et il est également possible d’activer facilement les profils de couleurs du moniteur directement dans les paramètres du système d’exploitation.

L’Explorateur de fichiers reçoit également quelques changements utiles. La section d’accueil a été légèrement repensée pour combiner les fichiers récents, les favoris et les fichiers partagés dans une vue par onglets. Les menus contextuels dans l’Explorateur de fichiers et dans tout Windows 11 ont également été mis à jour, de sorte que des actions courantes comme copier, coller et renommer ont maintenant du texte sous les icônes pour clairement indiquer les actions. De plus, vous pouvez désormais créer des archives 7z et TAR sans logiciel tiers.

D’autre part, Microsoft fait évoluer la zone de notification en bas à droite. L’heure et la date changent de place, et l’année disparaît.

Du changement pour les paramètres

Les Paramètres rapides ont également été entièrement repensés pour inclure toutes les actions rapides par défaut. Vous pouvez désormais les glisser-déposer librement. Microsoft a également retravaillé les options d’alimentation de Windows 11 avec un nouveau mode Économiseur d’énergie conçu pour prolonger l’autonomie des ordinateurs portables. Vous pouvez également modifier ce qui se passe lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation et définir facilement des profils d’alimentation dans les paramètres.

D’autres améliorations de l’interface des paramètres incluent la possibilité de changer la direction du défilement de la souris sans avoir à utiliser le registre de Windows. Microsoft a également ajouté la possibilité d’activer ou de désactiver la précision améliorée du pointeur pour une souris dans l’interface des paramètres, au lieu d’avoir à passer par le panneau de configuration.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve le support de Sudo pour les développeurs, une version unifiée de l’application Microsoft Teams qui fonctionne pour les comptes professionnels et personnels, une nouvelle version d’Outlook qui remplace les applications Mail et Calendrier, l’application Copilot qui devient une web app, une amélioration des performances pour les récents processeurs AMD, le support pour le Wi-Fi 7 et l’audio Bluetooth LE.

Déploiement en cours

Le déploiement de la mise à jour 2024 de Windows 11 (24H2) est progressif. La nouvelle version est déjà proposée à certains utilisateurs par le biais de Windows Update, elle arrivera au fil des semaines pour les autres. Pour les plus pressés, vous pouvez téléchargement manuellement le fichier ISO de Windows 11 24H2 depuis le site de Microsoft.

D’autre part, Microsoft utilise la méthode de remplacement du système d’exploitation pour la version 24H2, où il remplace l’intégralité du système d’exploitation par une version mise à jour, au lieu de ce qu’il a fait dans le passé avec la mise à jour 23H2, qui était une mise à jour de service du système d’exploitation existant.