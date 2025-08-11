[Test] Oppo Reno 13 5G, le smartphone qui brouille les frontières du milieu de gamme

Depuis plusieurs générations, Oppo affine la recette de sa série Reno : design premium, photo assistée par IA, autonomie solide et tarif contenu. Avec le Reno 13 5G, la marque chinoise veut séduire les utilisateurs exigeants qui refusent de dépenser un millier d’euros pour un téléphone, mais qui ne veulent pas non plus d’un appareil au rabais. Après plusieurs semaines en usage quotidien, voici notre verdict détaillé – sans concession – sur ce nouveau challenger du segment « premium abordable ».

Fiche produit

Écran : AMOLED 6,59 pouces, 2 760 × 1 256 px (460 ppi), 120 Hz adaptatif, luminosité HDR jusqu’à 1 600 nits.

: AMOLED 6,59 pouces, 2 760 × 1 256 px (460 ppi), 120 Hz adaptatif, luminosité HDR jusqu’à 1 600 nits. SoC : MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, 8 cœurs), GPU Mali-G615 MC6.

: MediaTek Dimensity 8350 (4 nm, 8 cœurs), GPU Mali-G615 MC6. Mémoire : 12 Go LPDDR5X + 12 Go virtuels, 256 Go UFS 3.1.

: 12 Go LPDDR5X + 12 Go virtuels, 256 Go UFS 3.1. Photo : 50 Mpx grand angle (f/1.8, OIS) + 8 Mpx ultra-grand-angle (f/2.2) + 2 Mpx monochrome, selfie 50 Mpx AF.

: 50 Mpx grand angle (f/1.8, OIS) + 8 Mpx ultra-grand-angle (f/2.2) + 2 Mpx monochrome, selfie 50 Mpx AF. Batterie : 5 600 mAh, charge filaire SuperVOOC 80 W.

: 5 600 mAh, charge filaire SuperVOOC 80 W. Certification : IP68 & IP69, verre Gorilla Glass 7i, cadre aluminium.

: IP68 & IP69, verre Gorilla Glass 7i, cadre aluminium. Prix : 378 € sur Amazon (12 Go / 256 Go).

Positionnement tarifaire et concurrence

À 378 € au moment d’ecrire ces lignes, l’Oppo Reno 13 se place juste sous la barre psychologique des 600 €. Sur cette tranche, il croise le Samsung Galaxy A55, le Google Pixel 9 et le Xiaomi Redmi Note 14 Pro+. Contrairement à ces concurrents, il mise sur une certification IP69 encore rare et sur un socle matériel plutôt généreux : SoC 4 nm, 12 Go de RAM, stockage UFS 3.1, écran 120 Hz HDR10+ et batterie 5 600 mAh. L’objectif est clair : offrir une expérience quasi haut de gamme sans dépasser le prix d’un ordinateur portable d’entrée de gamme.

Design : finesse, légèreté et effet « Butterfly Shadow »

Dès la prise en main, le Reno 13 impressionne par sa finesse de 7,2 mm et son poids plume de 181 g. Le châssis plat en aluminium aéronautique offre des arêtes adoucies qui rappellent les derniers iPhone, sans les singer. Le dos en verre Oppo Glow intègre le motif Butterfly Shadow : une sérigraphie iridescente qui accroche la lumière et fait légèrement vibrer la couleur (Luminous Blue ou Feather White). Les traces de doigts sont quasiment invisibles grâce au revêtement satiné.

Le module photo carré abrite trois capteurs et un flash LED dans une seule pièce de verre de 1,5 mm d’épaisseur. Autour, un halo décoratif est imprimé sous la surface ; aucune LED inutile n’alourdit le design. L’ensemble respire la qualité et se distingue des blocs massifs concurrents.

La certification IP68/IP69 est l’autre atout esthétique : non content de survivre à 30 minutes d’immersion à 2 m, le Reno 13 résiste aux jets d’eau sous pression (100 bars, 80 °C). Idéal pour les baroudeurs ou les maladroits.

Écran AMOLED 120 Hz : lumineux et précis

Oppo a choisi une dalle 6,59 pouces FHD+ au ratio 20:9. Les bordures symétriques (1,6 mm) offrent un ratio écran/façade de 93,4 %. L’affichage est net (460 ppi), contrasté (OLED oblige) et très lumineux : 540 nits en manuel, plus de 1 200 nits en plein soleil, jusqu’à 1 600 nits sur un pic HDR. La couverture DCI-P3 est mesurée à 100 %, avec un delta E moyen inférieur à 2 en mode « Pro ». Le taux de rafraîchissement adaptatif bascule entre 60, 90 et 120 Hz selon l’usage ; un réglage manuel permet de forcer 120 Hz pour les jeux.

La dalle est protégée par du Gorilla Glass 7i, plus abordable que le Victus 2 mais suffisant pour la plupart des chocs et rayures. Enfin, l’écran bénéficie d’une modulation PWM à 2 160 Hz, limitant la fatigue visuelle en luminosité faible.

Performances : Dimensity 8350, l’efficacité avant tout

Le SoC MediaTek Dimensity 8350 mélange un cœur Cortex-A715 à 3,35 GHz, trois cœurs A715 à 3,2 GHz et quatre cœurs A510 à 2,2 GHz. Couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X (3 768 MHz) et au GPU Mali-G615 MC6, il se classe entre un Snapdragon 8 Gen 1 et un 8 Gen 2 en benchs. Concrètement, tout est fluide : multitâche intensif, retouche Lightroom, vidéos 4K, émulation, gaming en 90 fps sur Fortnite (mode graphismes bas) ou 60 fps sur PUBG Mobile (HD).

La plateforme radio AI LinkBoost 2.0 améliore la stabilité du signal : 360° d’antennes, module basse fréquence pour parking souterrain, antenne latérale pour le mode paysage. Résultat : moins de coupures 5G.

ColorOS 15 : IA utile et mises à jour garanties

Basé sur Android 15, ColorOS 15 promet cinq mises à jour majeures et six ans de patchs de sécurité. L’interface propose un thème dynamique Flux, un Always-On Display personnalisable et une Smart Sidebar pour accéder aux outils IA : résumé de pages Web, traduction instantanée, lecteur vocal, conversion PDF et même correction de style (« AI Rewrite »).

AI Photo Suite comprend :

AI Erasure 2.0 (efface un objet indésirable),

(efface un objet indésirable), AI Unblur (récupère un cliché tremblé),

(récupère un cliché tremblé), AI Reflection Remover (supprime reflets de vitre ou d’eau),

(supprime reflets de vitre ou d’eau), AI Clarity Enhancer (améliore la netteté),

(améliore la netteté), AI Live Photo (clip de 1,5 s avant/après la photo).

L’application AI Studio offre 5 000 gems pour transformer ses selfies (portraits stylisés, avatars animés, filtres artistiques). Chaque création coûte de 5 à 20 gems ; des jets gratuits sont distribués chaque jour pour inciter à l’expérimentation sans micro-paiements.

Photo : un triple module bien maîtrisé

Capteur principal 50 Mpx IMX890 (OIS)

En plein jour, le Reno 13 produit des clichés détaillés, aux couleurs naturelles. L’algorithme HDR d’Oppo fusionne plusieurs expositions sans halos. La plage dynamique rattrape les hautes lumières tout en préservant les ombres.

iPhone 15 Pro à gauche / Oppo reno 135G à droite

Sur cette photo en plein soleil, l’Oppo Reno 13 5G délivre un rendu plus chaud et contrasté, avec une micro-accentuation marquée sur l’herbe. Le ciel apparaît plus clair mais clipe plus vite, ce qui réduit le dégradé. L’iPhone 15 Pro propose une colorimétrie plus neutre et une dynamique mieux contrôlée : feuillage et muret sont plus lisibles, les ombres restent détaillées.

De nuit, le mode Nuit s’active automatiquement ; une pause d’une seconde suffit pour capter davantage de lumière, l’OIS limitant le flou. Le bruit numérique reste discret jusqu’à 3 200 ISO ; au-delà, un lissage modéré apparaît.

Ultra-grand-angle 8 Mpx

Idéal pour l’architecture ou les selfies de groupe, il restitue une colorimétrie proche du capteur principal. Les bords perdent un peu de netteté (f/2.2 oblige) mais la distorsion est bien corrigée.

photo ultra grand angle

En ultra grand-angle, le Reno 13 5G propose un rendu chaud cohérent, une dynamique correcte mais un ciel proche du clipping avec un dégradé un peu appauvri. Le piqué est solide au centre (muret, feuillage), tandis que les bords—surtout à droite—s’adoucissent ; la distorsion est bien corrigée.

Capteur monochrome 2 Mpx

Présent pour améliorer la profondeur et les contrastes, il assiste le mode Portrait. Le détourage est propre, l’effet bokeh progressif, sans cisailler les cheveux.

Selfie 50 Mpx autofocus

Le capteur avant capture énormément de détails. L’autofocus permet des gros plans nets ou des photos de groupe. L’IA peut ouvrir les paupières fermées (AI Best Face) et lisser légèrement la peau pour un rendu naturel.

Vidéo 4K 60 fps

Le Reno 13 filme en 4K 60 ips (principal) et 4K 30 ips (selfie). La stabilisation électronique (EIS) est disponible jusqu’en 4K 30 ips ; en 60 ips, on conserve l’OIS du capteur principal et la vidéo reste fluide. Trois micros captent un son stéréo clair, tandis que l’option Audio Zoom isole la source sonore lors d’un zoom vidéo.

Audio, réseau et biométrie

Les deux haut-parleurs délivrent un son stéréo correct (88 dB), riche en médiums, honnête en basses pour un smartphone fin. Pas de prise jack, mais Bluetooth 5.4 gère LDAC et aptX Adaptive. Côté biométrie, le lecteur d’empreintes sous-écran déverrouille en 0,25 s ; la reconnaissance faciale 2D reste pratique mais moins sécurisée.

Autonomie et charge : un marathonien qui sprinte au besoin

Avec 5 600 mAh, le Reno 13 tient facilement 1 jour et demi en usage mixte (Wi-Fi, 120 Hz, photo ponctuelle). En vidéo streaming FHD à 200 nits, il a résisté 18 h 39 dans PCMark – un excellent score.

La charge SuperVOOC 80 W (bloc non fourni) remplit la batterie :

0 -> 50 % : 18 min,

0 -> 80 % : 34 min,

0 -> 100 % : 52 min.

L’absence de charge sans fil est le principal manque face aux flagships, mais reste rare à ce tarif.

Verdict : presque tout d’un grand, à prix contenu

Le Reno 13 5G incarne la maturité du segment milieu de gamme premium. Son design soigné, son écran OLED fluide, ses performances équilibrées, son autonomie musclée et sa panoplie IA utile en font une option de choix pour quiconque cherche un smartphone complet à moins de 600 €. Les concessions – pas de chargeur, pas de charge sans fil, ultra-grand-angle perfectible – pèsent peu face à un ensemble aussi cohérent.

Le Oppo Reno 13 5G montre qu’en 2025, le « milieu de gamme » peut flirter avec l’excellence sans faire flamber la facture.

Vous pouvez le trouvez en ce moment au prix de 378€ en noir sur Amazon ou 429€ en blanc.