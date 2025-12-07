[Test] Caméra extérieure solaire eufyCam S4 : la 4K qui voit tout en 360°

Entre la généralisation des livraisons à domicile, l’augmentation des cambriolages opportunistes et la nécessité de surveiller les abords de sa maison même lorsqu’on est au travail ou en vacances, la caméra de sécurité extérieure est devenue un véritable élément de confort… et plus seulement un accessoire pour technophiles. Reste une question clé : comment être sûr de ne manquer aucun événement important sans transformer son smartphone en mitrailleuse de notifications inutiles ?

Avec la eufyCam S4, eufy Security signe l’une des caméras de surveillance extérieures les plus ambitieuses du moment. Au lieu de choisir entre une caméra bullet grand-angle et une caméra PTZ motorisée, la marque a simplement décidé de tout intégrer dans un seul produit. Résultat : un bloc imposant, mais capable de couvrir une scène en 4K tout en suivant automatiquement les mouvements en 2K, de jour comme de nuit, sans abonnement obligatoire et avec une alimentation solaire pensée pour tourner quasiment en continu.

Positionnée autour de 299€ (caméra seule), la eufyCam S4 vise clairement le haut de gamme résidentiel : propriétaires de maison, jardin, allée ou entrée de garage, mais aussi petites structures professionnelles qui veulent une caméra extérieure 4K fiable sans dépendre du cloud. Sur le papier, elle coche toutes les cases : triple optique (4K + double 2K), détection radar + PIR, sirène 105 dB, projecteurs LED, IA locale, stockage entièrement en local et panneau solaire 5,5 W.

Reste à voir si cette surenchère technologique apporte un véritable gain au quotidien ou si l’on a simplement affaire à un gadget impressionnant mais difficile à exploiter. Après avoir passé en revue son design, ses fonctionnalités et ses performances, voici notre avis complet sur la caméra de surveillance extérieure solaire eufyCam S4.

Design, conception et qualité de fabrication

La première chose que l’on remarque, c’est le gabarit de la eufyCam S4. On est très loin d’une petite caméra discrète type dôme : il s’agit d’un bloc « bullet » surmonté d’un large panneau solaire, auquel est fixé un module PTZ motorisé. L’ensemble inspire immédiatement confiance, avec un châssis mêlant plastique épais et finitions soignées, pensé pour rester dehors toute l’année.

La partie supérieure abrite l’optique fixe 4K grand-angle, chargée d’assurer une vue globale de la zone que vous souhaitez surveiller (entrée de maison, terrasse, parking, etc.). Sous cette « caméra principale », on trouve le module PTZ à double optique 2K, capable de pivoter sur 360° à l’horizontale, de s’incliner à la verticale et de zoomer jusqu’à 8× (zoom hybride) pour aller chercher les détails lointains.

À l’arrière, eufy intègre un bloc batterie amovible et rechargeable qui alimente l’ensemble. La caméra est donnée pour une installation murale ou sous plafond, avec un support orientable suffisamment rigide pour supporter le poids de l’appareil sans vibrer au moindre coup de vent. L’indice de protection IP65 garantit une résistance à la pluie, à la poussière et aux projections, ce qui la rend adaptée à la plupart des environnements extérieurs.

Pour la dissuasion, la eufyCam S4 ne fait pas semblant : sirène intégrée de 105 dB, projecteurs LED puissants, et même éclairage rouge et bleu façon gyrophare pour signaler clairement à un intrus qu’il est repéré. Le tout est complété par un micro et un haut‑parleur pour l’audio bidirectionnel, pratique pour parler à un livreur ou interpeller un curieux sans sortir de chez soi.

Format : caméra bullet + module PTZ motorisé

: caméra bullet + module PTZ motorisé Optiques : 4K grand-angle fixe + double optique 2K PTZ

: 4K grand-angle fixe + double optique 2K PTZ Alimentation : batterie rechargeable + panneau solaire 5,5 W

: batterie rechargeable + panneau solaire 5,5 W Protection : certification IP65, usage extérieur

: certification IP65, usage extérieur Dissuasion : sirène 105 dB, éclairage blanc + rouge/bleu

Le revers de la médaille, c’est un encombrement supérieur à celui d’une caméra extérieure classique. La S4 se voit, et c’est à la fois un avantage (dissuasion visuelle) et un inconvénient si vous cherchez quelque chose de très discret. Il faudra également prévoir un support solide pour encaisser le poids du bloc caméra + panneau solaire.

Installation, mise en service et stockage

L’installation de la eufyCam S4 reste globalement accessible, même si son format impose de prendre quelques minutes pour bien réfléchir à l’emplacement. La marque fournit le kit complet : support, visserie, chevilles, gabarits de perçage, câbles et bien sûr la documentation.

La recommandation de base est simple : positionner la caméra de manière à ce que l’optique 4K fixe couvre la zone prioritaire (porte d’entrée, portail, allée, stationnement), puis laisser le module PTZ se charger du reste. Grâce à la rotation à 360°, la caméra motorisée peut suivre un sujet qui se déplace latéralement, là où une caméra classique aurait rapidement perdu la trace de la personne ou du véhicule.

Le panneau solaire 5,5 W peut être fixé directement sur la caméra ou déporté quelques mètres plus loin via le câble fourni. C’est un point important : si la façade surveillée est à l’ombre, vous pouvez délocaliser le panneau sur une zone mieux exposée (mur latéral, clôture, toit, etc.) pour optimiser la recharge.

La configuration logicielle se fait via l’application eufy Security. Deux scénarios sont possibles :

Utilisation autonome (la notre) : la eufyCam S4 fonctionne seule, connectée en Wi‑Fi à votre routeur. Elle embarque 32 Go de stockage local, extensibles avec une carte microSD (jusqu’à 256 Go) pour conserver les enregistrements sans passer par le cloud.

: la eufyCam S4 fonctionne seule, connectée en Wi‑Fi à votre routeur. Elle embarque 32 Go de stockage local, extensibles avec une carte microSD (jusqu’à 256 Go) pour conserver les enregistrements sans passer par le cloud. Utilisation avec HomeBase S380 : en la connectant à la base, vous bénéficiez d’un stockage encore plus généreux (jusqu’à plusieurs To via disque dur) et de fonctions IA avancées (reconnaissance de visages, suivi multi‑caméras, etc.).

Dans les deux cas, le principe reste le même : appairage via l’appli, connexion au réseau, puis choix du mode de fonctionnement (autonome, lié à une HomeBase, mode batterie ou alimentation filaire, etc.). Aucun abonnement n’est imposé pour accéder aux fonctions essentielles (détection, notifications, enregistrement local), ce qui est un argument fort pour la eufyCam S4 face à de nombreux concurrents qui imposent un forfait mensuel pour débloquer les fonctions avancées.

Qualité d’image : 4K pour la vue d’ensemble, 2K pour le détail

Le cœur de l’expérience eufyCam S4, c’est cette combinaison d’optique 4K et de double optique 2K sur module PTZ. Concrètement, la caméra fixe supérieure filme en 4K avec un angle de 130°, suffisant pour couvrir une grande partie d’une cour ou d’un jardin. Les images sont détaillées, les visages lisibles, et la gestion de la dynamique permet de conserver des informations même lorsque la scène est très contrastée (porte de garage en plein soleil, zone d’ombre sous un auvent, etc.).

La partie PTZ se compose de deux capteurs 2K, montés sur un module motorisé capable de pivoter à 360° et de s’incliner pour couvrir la scène. Grâce au zoom optique et au zoom numérique, la caméra peut aller chercher un détail jusqu’à plusieurs dizaines de mètres : plaque d’immatriculation, visage, colis laissé au portail… L’intérêt n’est pas seulement de zoomer, mais de le faire intelligemment.

Par défaut, la eufyCam S4 enregistre une vidéo combinant la vue grand-angle et la vue PTZ dans un seul fichier, avec une définition légèrement inférieure à la 4K native mais suffisante pour la plupart des usages de sécurité. Selon vos préférences, vous pouvez privilégier la vue fixe 4K ou vous concentrer sur la vue PTZ en lecture. L’application permet de naviguer facilement entre les deux perspectives.

De jour, la restitution est très convaincante : couleurs naturelles, bonne gestion des mouvements, peu de flou même lorsque quelqu’un passe rapidement dans le champ. Lorsqu’un mouvement est détecté, la caméra PTZ pivote en douceur, suit le sujet et ajuste son zoom pour conserver un visage ou un véhicule dans le cadre. On obtient ainsi des séquences qui permettent à la fois de comprendre la scène dans son ensemble et d’identifier clairement la personne ou l’objet en cause.

De nuit, la eufyCam S4 propose plusieurs modes :

Vision nocturne couleur avec projecteurs : les LED s’allument à la détection de mouvement, offrant une image en couleur très lisible, idéale pour identifier un visage ou un vêtement.

: les LED s’allument à la détection de mouvement, offrant une image en couleur très lisible, idéale pour identifier un visage ou un vêtement. Vision nocturne « starlight » : la caméra exploite la lumière résiduelle (lampadaire, éclairage de rue, lune) pour conserver un rendu en couleurs sans forcément allumer les projecteurs.

: la caméra exploite la lumière résiduelle (lampadaire, éclairage de rue, lune) pour conserver un rendu en couleurs sans forcément allumer les projecteurs. Vision infrarouge noir & blanc : lorsque vous ne souhaitez pas d’éclairage visible, la caméra bascule sur des LED IR pour une image discrète mais exploitable.

Dans les scènes nocturnes, la combinaison 4K + PTZ fait une vraie différence. Là où une caméra fixe se contenterait d’une silhouette, la S4 est capable de zoomer automatiquement sur le visage de l’intrus, tout en conservant une vue générale de la scène. Même si l’on note un peu plus de flou de mouvement en couleur la nuit, les gros plans issus du module PTZ restent étonnamment lisibles.

Détection de mouvement, IA embarquée et suivi intelligent

Une bonne caméra de surveillance ne se résume pas à la définition de son capteur. Ce qui fait la différence au quotidien, c’est la qualité de la détection et la pertinence des alertes. Sur ce point, la eufyCam S4 combine plusieurs technologies pour limiter les fausses alertes et concentrer les notifications sur ce qui importe réellement.

La caméra s’appuie d’abord sur un duo capteur radar + PIR (infrarouge passif). Le radar permet d’analyser la trajectoire et la profondeur d’un déplacement, tandis que le capteur PIR détecte la chaleur émise par les corps. Ce croisement d’informations réduit fortement les déclenchements liés à des feuilles qui bougent, des phares au loin ou des ombres fugaces.

Ensuite, l’IA embarquée distingue automatiquement plusieurs types de mouvements : humains, véhicules, animaux de compagnie ou « autres » mouvements. Pour chaque catégorie, vous pouvez décider s’il faut enregistrer, envoyer une notification, activer la sirène… ou tout simplement ignorer. Après quelques jours de réglages (zones d’activité, sensibilité, distance de détection), on arrive généralement à un point d’équilibre où les alertes sont rares mais pertinentes.

Là où la eufyCam S4 se démarque vraiment, c’est avec son suivi intelligent Bullet → PTZ. Lorsqu’un sujet entre dans le champ de la caméra 4K fixe, la caméra PTZ se cale automatiquement sur la même zone, se verrouille sur la personne ou le véhicule et commence à la suivre. L’IA gère également le cadrage :

si une seule personne est détectée, la caméra zoome pour fournir un gros plan exploitable ;

si plusieurs personnes entrent dans le champ, elle dézoome pour conserver tout le groupe dans l’image ;

si le sujet sort du champ, le module PTZ revient après quelques secondes sur une position par défaut définie par l’utilisateur.

Connectée à une HomeBase S380, la S4 va plus loin en tirant parti de l’IA BionicMind pour reconnaître les visages des membres de la famille et distinguer ainsi un passage habituel d’une intrusion potentielle. On peut alors choisir de recevoir uniquement les alertes concernant des inconnus, ce qui diminue drastiquement le bruit de notifications lorsque la caméra surveille l’entrée principale.

Enfin, la présence d’une sirène intégrée et d’un éclairage rouge/bleu permet d’automatiser une véritable dissuasion active : par exemple, allumer les projecteurs et lancer la sirène dès qu’un intrus est détecté dans une zone sensible pendant la nuit. Dans la pratique, ce type de scénario suffit souvent à faire fuir un individu mal intentionné avant même qu’il n’ait pu approcher de la maison.

Application eufy Security : ergonomie et fonctionnalités

L’application eufy Security centralise l’ensemble des caméras de la marque et sert naturellement de centre de contrôle pour la eufyCam S4. La page d’accueil affiche une vignette par caméra, avec un aperçu simultané de la vue 4K et de la vue PTZ, ce qui donne immédiatement une idée de ce qui se passe à proximité de l’installation.

En ouvrant le flux en direct, l’appli affiche les deux vues côte à côte, ou en plein écran selon le mode choisi. On peut alors :

piloter le module PTZ avec des commandes directionnelles et des niveaux de zoom prédéfinis ;

basculer entre les différentes optiques (vue large, vue zoomée) ;

définir des positions préréglées vers lesquelles la caméra PTZ pourra revenir en un clic ;

activer/désactiver les projecteurs, la sirène et le micro ;

prendre une photo ou lancer un enregistrement manuel.

La partie « Événements » regroupe l’historique des enregistrements. Chaque jour est présenté sous forme de liste de vignettes avec date, heure, type d’événement et aperçu. On peut filtrer par type de détection (humain, véhicule, animal) ou par appareil lorsqu’on possède plusieurs caméras eufy. Il suffit de toucher une vignette pour lire la vidéo, zoomer, passer de la vue fixe à la vue PTZ, ou l’exporter vers la mémoire du smartphone.

Ce système est simple et efficace, même s’il ne rivalise pas encore avec les timelines ultra détaillées de certains écosystèmes concurrents. Pour la plupart des usages domestiques, cela reste largement suffisant : retrouver l’événement clé de la journée, vérifier un passage, télécharger une preuve vidéo si nécessaire.

L’application permet aussi de configurer des modes de fonctionnement (domicile, absent, nuit, etc.), d’automatiser certains comportements (désactiver la sirène le jour, activer les projecteurs uniquement sur détection humaine, etc.) et d’intégrer la caméra avec les principaux assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Assistant) pour afficher le flux sur un écran connecté ou piloter certaines actions à la voix.

Autonomie, alimentation solaire et enregistrement continu

La promesse de la eufyCam S4, c’est de fonctionner quasiment en continu grâce à son panneau solaire 5,5 W et à sa batterie interne, tout en laissant la possibilité d’une alimentation filaire pour ceux qui souhaitent de l’enregistrement 24/7.

Sur le principe, une heure d’ensoleillement direct par jour suffit à compenser la consommation de la caméra en usage courant (détection d’événements, enregistrement déclenché par mouvement, notifications). Dans un climat tempéré, avec un positionnement correct du panneau, on peut donc viser une utilisation véritablement « sans entretien », la batterie restant en permanence dans une zone de charge confortable.

En pratique, tout dépend évidemment du niveau d’activité devant la caméra, de la sensibilité de détection choisie, de la durée des enregistrements et de l’exposition réelle du panneau solaire. Une façade très ombragée, un hiver particulièrement gris ou une zone extrêmement fréquentée peuvent exiger quelques ajustements : réduction de la sensibilité, limitation de certains modes gourmands, voire recharge ponctuelle de la batterie via USB‑C. De notre coté, dans le sud de la France, même avec un temps gris pendant nos tests, la batterie n’est jamais descendue en dessous de 92%.

eufy propose plusieurs profils d’énergie dans l’application : mode autonomie maximale, mode surveillance renforcée, ou mode personnalisé où l’on ajuste finement la fréquence de détection, la durée des clips, l’intensité des projecteurs, etc. Cela permet d’adapter le comportement de la caméra à chaque situation (entrée principale très fréquentée, jardin peu sollicité, etc.).

Pour ceux qui veulent une surveillance en continu 24/7, la S4 peut être reliée à une alimentation filaire. Dans ce cas, il n’y a plus de compromis : la caméra enregistre en permanence et utilise sa batterie comme tampon de sécurité en cas de coupure de courant, tandis que le panneau solaire vient soulager la consommation globale.

Écosystème, domotique et cas d’usage

Intégrée à l’écosystème eufy Security, la eufyCam S4 trouve facilement sa place au sein d’une installation plus large : autres caméras extérieures, sonnette vidéo, capteurs, etc. Avec la HomeBase S380, il est possible de réaliser du suivi croisé entre plusieurs caméras, d’unifier le stockage et de gérer l’ensemble depuis une seule interface.

La compatibilité avec Alexa et Google Assistant permet d’afficher le flux vidéo sur un écran connecté (Echo Show, Nest Hub, TV compatible) ou de lancer certaines actions à la voix (« montre-moi la caméra du jardin », « active la sirène de la caméra S4 », etc.). Dans les faits, l’application eufy reste de loin la façon la plus complète de contrôler et paramétrer la caméra, les assistants vocaux servant surtout de complément pratique.

Quelques exemples de cas d’usage où la eufyCam S4 excelle :

Surveillance d’un grand jardin ou d’une allée longue : la vue 4K couvre l’ensemble de la scène, tandis que le PTZ zoome automatiquement sur les personnes ou véhicules qui s’y déplacent.

: la vue 4K couvre l’ensemble de la scène, tandis que le PTZ zoome automatiquement sur les personnes ou véhicules qui s’y déplacent. Protection d’un portail ou d’une entrée de garage : la caméra fixe surveille en permanence l’accès, même lorsque le zoom suit un sujet plus loin sur le trottoir ou la rue.

: la caméra fixe surveille en permanence l’accès, même lorsque le zoom suit un sujet plus loin sur le trottoir ou la rue. Surveillance de livraisons : lorsqu’un livreur arrive, la S4 est capable de filmer à la fois la scène globale et un zoom sur le colis déposé, preuve utile en cas de litige.

: lorsqu’un livreur arrive, la S4 est capable de filmer à la fois la scène globale et un zoom sur le colis déposé, preuve utile en cas de litige. Gardiennage d’une petite structure professionnelle : parking, entrée et zone de stockage peuvent être couverts par une seule caméra, là où il faudrait habituellement deux ou trois appareils.

Limites de l’eufyCam S4

La eufyCam S4 n’est pas exempte de défauts, et il est important de les avoir en tête avant de se lancer.

Le premier, évident, concerne le prix. Même si la S4 peut remplacer deux caméras (une fixe + une PTZ), l’investissement reste conséquent, surtout si on la couple à une HomeBase S380 ou à plusieurs autres caméras de la marque. Si votre besoin se limite à surveiller un petit porche ou un balcon, une caméra plus simple et moins chère sera probablement suffisante.

Le second point touche à la complexité initiale des réglages. Avec trois optiques, plusieurs modes de détection, des zones d’activité distinctes, différents profils d’énergie et des scénarios de dissuasion, il faut accepter d’y consacrer un peu de temps au début. Les premiers jours, on peut essuyer un déluge de notifications avant de trouver les bons réglages. Une fois ce cap passé, la caméra devient en revanche très silencieuse… et c’est précisément le signe que l’IA et les filtres font leur travail.

On peut également regretter que, par défaut, les enregistrements combinent les vues 4K et 2K dans un seul flux à une définition inférieure à la 4K native. Pour la grande majorité des usages, ce n’est pas bloquant, mais les utilisateurs les plus exigeants sur la finesse de l’image auraient apprécié un mode qui exploite intégralement la définition 4K de la caméra fixe, quitte à gérer les flux séparément.

Enfin, comme toute caméra solaire, la eufyCam S4 reste dépendante des conditions d’ensoleillement réelles. Dans un renfoncement très sombre, sur une façade plein nord ou dans une région peu ensoleillée, il faudra soit accepter une autonomie moindre, soit compléter l’installation avec une alimentation filaire.

Verdict : pour qui est faite la eufyCam S4 ?

La eufyCam S4 est une caméra de surveillance extérieure solaire résolument premium, qui ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle vise clairement les utilisateurs qui veulent une couverture maximale avec le minimum de caméras, une forte dose d’IA embarquée et la possibilité de tout garder en local, sans abonnement.

Si vous devez couvrir une zone extérieure étendue (jardin, allée, cour, parking, accès multiple) et que vous hésitez entre multiplier les caméras fixes ou investir dans une solution plus sophistiquée, la S4 a énormément de sens : elle suit les mouvements, zoome intelligemment, conserve une vue globale, dissuade activement les intrus, et sait fonctionner presque en autonomie grâce à son panneau solaire. Couplée à une HomeBase S380, elle profite même de fonctions de reconnaissance avancées et d’un stockage massif.

Elle conviendra moins à ceux qui cherchent une solution simple et bon marché pour surveiller un petit balcon, une place de parking ou une entrée très restreinte. Pour ces scénarios‑là, une caméra extérieure 2K ou 4K classique, plus compacte et moins coûteuse, suffira largement.

Pour tous les autres, la eufyCam S4 s’impose comme l’une des caméras de surveillance extérieures les plus complètes du marché : triple optique, IA locale, solaire, stockage sans abonnement et dissuasion active. Une solution ambitieuse, mais cohérente, pour ceux qui veulent réellement « tout voir » autour de leur maison ou de leur lieu de travail.

Prix et disponibilité

La caméra EufyCam S4 est disponible sur Amazon au prix de 299€. Si vous souhaitez y ajouter la HomeBase S380, il faudra débourser 149€ supplémentaire.