KultureGeek Hors-Sujet Transition énergétique : la Chine franchit un cap historique face aux énergies fossiles
Hors-Sujet

Transition énergétique : la Chine franchit un cap historique face aux énergies fossiles

2 Jan. 2026 • 12:45
Pour la première fois de son histoire industrielle récente, la Chine voit ses émissions de dioxyde de carbone reculer durablement grâce à la montée en puissance des énergies propres. Si l’on en croit les dernières données disponibles, sur les douze derniers mois, les émissions nationales ont diminué d’environ 1 %, avec un repli encore plus marqué au premier trimestre 2025. Un tournant majeur pour le premier émetteur mondial de CO2, longtemps perçu comme dépendant du charbon et des hydrocarbures.

Cette bascule intervient alors même que la demande en électricité continue de progresser. Un paradoxe seulement apparent, expliqué par l’essor massif des capacités éoliennes, solaires et nucléaires. Ces nouvelles infrastructures ont donc permis de couvrir la hausse des besoins sans recourir davantage aux centrales fossiles, inversant une tendance observée depuis plusieurs décennies.

Eoliennes

Des renouvelables enfin plus fortes que le charbon

Jusqu’ici, les rares baisses d’émissions enregistrées en Chine coïncidaient avec des ralentissements économiques. Cette fois, le contexte est différent. « La croissance de l’électricité bas-carbone a dépassé celle des énergies fossiles », souligne un analyste du secteur. Une évolution qui alimente l’hypothèse d’un pic des émissions chinoises atteint plus tôt que prévu.

La dynamique reste toutefois fragile. Les experts alertent sur les effets possibles de nouvelles contraintes commerciales internationales ou d’une réforme tarifaire des renouvelables attendue courant 2026, autant de facteurs susceptibles de freiner les investissements dans les ENr

Malgré ces incertitudes, ce basculement énergétique envoie un signal fort au reste du monde. Il montre qu’une transition à grande échelle est possible, même dans une économie de la taille et de la complexité de la Chine. De quoi redonner un peu d’espoir dans un contexte de crise climatique accélérée et aux conséquences déjà bien visibles.

