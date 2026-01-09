Le télescope Hubble pourrait cesser de fonctionner dès 2029 : la fin annoncée d’une icône spatiale

Après plus de trois décennies passées à observer l’Univers, le télescope spatial Hubble approche d’un tournant critique. Selon de nouvelles estimations présentées début janvier lors d’une réunion de l’American Astronomical Society, l’observatoire pourrait réintégrer l’atmosphère terrestre bien plus tôt que prévu.

Une orbite qui se dégrade plus vite que prévu

Lancé en avril 1990 à bord de la navette Discovery, Hubble évoluait initialement à près de 600 kilomètres d’altitude. Sous l’effet de la traînée atmosphérique, accentuée par l’activité solaire, cette orbite s’est progressivement abaissée. Aujourd’hui, le télescope se situe à environ 525 kilomètres, un seuil qui accélère sa descente.

Les scientifiques estiment désormais que Hubble pourrait rentrer dans l’atmosphère autour de 2033. Un scénario plus pessimiste évoque toutefois une fin de parcours dès 2029, laissant à l’observatoire seulement quelques années supplémentaires sans aucune mission prévue de « rehaussement » orbital.

Un héritage scientifique colossal

Avant Hubble, les dimensions et l’âge de l’Univers restaient largement incertains. Grâce à son miroir de 2,5 mètres, le télescope a permis de mesurer avec une grande précision l’expansion cosmique, de révéler des milliers de galaxies lointaines et de produire des images devenues emblématiques, comme le Hubble Deep Field ou les Piliers de la Création.

Les Piliers de la Création est une célèbre image de colonnes de poussières interstellaires (à 7000 années lumière de la Terre) prise le 1er avril 1995 par Jeff Hester et Paul Scowen de l’Université de l’Arizona avec le télescope spatial Hubble.

Avec près de 1,7 million d’observations à son actif, Hubble a contribué à la découverte de l’énergie noire et renforcé les preuves de l’existence des trous noirs supermassifs.

Vers une relève privée ?

Alors que la NASA n’a pas annoncé de nouvelle mission de sauvetage, une alternative pourrait émerger du secteur privé. Eric Schmidt, ancien dirigeant de Google, finance actuellement le développement de Lazuli, un télescope spatial doté d’un miroir comparable à celui de Hubble et dont le lancement est prévu pour 2028.

Le Hubble Deep Field (HDF) est une image d’une petite région de la constellation de la Grande Ourse, réalisée à partir d’une série d’observations effectuées par le télescope spatial Hubble.

Si ce projet se concrétise, il marquerait une nouvelle ère pour l’astronomie, où l’héritage de Hubble se prolongerait sous une forme moderne, à l’heure où le modèle public laisse peu à peu place à des initiatives privées ambitieuses.