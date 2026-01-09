TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science Le télescope Hubble pourrait cesser de fonctionner dès 2029 : la fin annoncée d’une icône spatiale
Science

Le télescope Hubble pourrait cesser de fonctionner dès 2029 : la fin annoncée d’une icône spatiale

9 Jan. 2026 • 19:40
0

Après plus de trois décennies passées à observer l’Univers, le télescope spatial Hubble approche d’un tournant critique. Selon de nouvelles estimations présentées début janvier lors d’une réunion de l’American Astronomical Society, l’observatoire pourrait réintégrer l’atmosphère terrestre bien plus tôt que prévu.

Une orbite qui se dégrade plus vite que prévu

Lancé en avril 1990 à bord de la navette Discovery, Hubble évoluait initialement à près de 600 kilomètres d’altitude. Sous l’effet de la traînée atmosphérique, accentuée par l’activité solaire, cette orbite s’est progressivement abaissée. Aujourd’hui, le télescope se situe à environ 525 kilomètres, un seuil qui accélère sa descente.

hubble

Les scientifiques estiment désormais que Hubble pourrait rentrer dans l’atmosphère autour de 2033. Un scénario plus pessimiste évoque toutefois une fin de parcours dès 2029, laissant à l’observatoire seulement quelques années supplémentaires sans aucune mission prévue de « rehaussement » orbital.

Un héritage scientifique colossal

Avant Hubble, les dimensions et l’âge de l’Univers restaient largement incertains. Grâce à son miroir de 2,5 mètres, le télescope a permis de mesurer avec une grande précision l’expansion cosmique, de révéler des milliers de galaxies lointaines et de produire des images devenues emblématiques, comme le Hubble Deep Field ou les Piliers de la Création.

Hubble Pillars of Creation

Les Piliers de la Création est une célèbre image de colonnes de poussières interstellaires (à 7000 années lumière de la Terre) prise le 1er avril 1995 par Jeff Hester et Paul Scowen de l’Université de l’Arizona avec le télescope spatial Hubble.

Avec près de 1,7 million d’observations à son actif, Hubble a contribué à la découverte de l’énergie noire et renforcé les preuves de l’existence des trous noirs supermassifs.

Vers une relève privée ?

Alors que la NASA n’a pas annoncé de nouvelle mission de sauvetage, une alternative pourrait émerger du secteur privé. Eric Schmidt, ancien dirigeant de Google, finance actuellement le développement de Lazuli, un télescope spatial doté d’un miroir comparable à celui de Hubble et dont le lancement est prévu pour 2028.

Hubble Deep Field

Le Hubble Deep Field (HDF) est une image d’une petite région de la constellation de la Grande Ourse, réalisée à partir d’une série d’observations effectuées par le télescope spatial Hubble.

Si ce projet se concrétise, il marquerait une nouvelle ère pour l’astronomie, où l’héritage de Hubble se prolongerait sous une forme moderne, à l’heure où le modèle public laisse peu à peu place à des initiatives privées ambitieuses.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Euclid-data-image-2 Science

Le télescope spatial Euclid a déjà permis de répertorier 26 millions de galaxies

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Mistral AI Logo

Le français Mistral AI signe avec le ministère des Armées pour la souveraineté technologique

9 Jan. 2026 • 18:32
0 Hors-Sujet

Le ministère des Armées et des Anciens combattants a annoncé un accord-cadre pluriannuel avec la start-up française Mistral...

robot alex

[CES 2026] Le robot humanoïde Alex sait interagir sans être contrôlé par un opérateur

9 Jan. 2026 • 17:13
0 Science

Au CES 2026 de Las Vegas, les démonstrations spectaculaires ne manquent pas, mais certaines marquent encore davantage les esprits. C’est le...

Bouygues Telecom Orange Free SFR Logos

Déploiement 4G et 5G : les données des opérateurs pour décembre 2025

9 Jan. 2026 • 17:01
0 Mobiles / Tablettes

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) partage les données concernant le déploiement de la 4G et de la 5G par les...

Grok Icone Logo

Grok : X (Twitter) limite la génération d’images aux abonnés payants après les deepfakes sexuels

9 Jan. 2026 • 15:25
0 Internet

Face au tollé mondial provoqué par les dérives de son intelligence artificielle, xAI vient de restreindre les capacités de...

Ballie robot

Samsung suspend le projet de commercialisation de son robot domestique Ballie

9 Jan. 2026 • 14:20
0 Matériel

Dévoilé pour la première fois il y a six ans, le robot sphérique Ballie incarnait l’une des visions les plus ambitieuses...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Deepfakes sexuels : des sénateurs US demandent à Apple de retirer Grok et X de l’App Store

Deepfakes sexuels : des sénateurs US demandent à Apple de retirer Grok et X de l’App Store

9 Jan. 2026 • 18:00

image de l'article SimpleStealth, le premier logiciel malveillant sur Mac créé par intelligence artificielle

SimpleStealth, le premier logiciel malveillant sur Mac créé par intelligence artificielle

9 Jan. 2026 • 17:29

image de l'article L’iPhone Air 2 aurait un écran plus fin et plus lumineux avec une techno de l’iPhone Fold

L’iPhone Air 2 aurait un écran plus fin et plus lumineux avec une techno de l’iPhone Fold

9 Jan. 2026 • 15:53

image de l'article Les nouveaux emojis d’iOS 27 se dévoilent en images

Les nouveaux emojis d’iOS 27 se dévoilent en images

9 Jan. 2026 • 14:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site