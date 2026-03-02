Pour l’IA et le cloud, Amazon investit 18 milliards d’euros supplémentaires en Espagne

Amazon vient d’annoncer un investissement supplémentaire de 18 milliards d’euros en Espagne via Amazon Web Services (AWS), destiné à des projets d’infrastructure cloud et d’intelligence artificielle. Cumulé à l’enveloppe de 15,7 milliards déjà annoncée en mai 2024 sur dix ans, l’engagement total atteint désormais 33,7 milliards d’euros. C’est le plus important d’Amazon en dehors des États-Unis selon le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, qui a annoncé la nouvelle à l’issue d’une réunion avec David Zapolsky, vice-président d’Amazon.

Amazon continue d’investir pour l’IA et le cloud en Europe

L’annonce coïncide avec le 15e anniversaire de la présence d’Amazon en Espagne. Elle se traduira concrètement par une extension des infrastructures AWS dans la région d’Aragon, dans le nord-est du pays. Amazon chiffre l’impact macroéconomique à 31,7 milliards d’euros de contribution au PIB espagnol d’ici 2035, en soutenant l’équivalent de 29 900 emplois à temps plein par an dans les entreprises locales.

Le choix de l’Aragon n’est pas anodin. La région, peu peuplée mais fortement exposée au soleil et au vent, concentre de nombreux parcs solaires et éoliens, ce qui en fait un terrain favorable pour des data centers énergivores alimentés par des sources renouvelables. Ses responsables politiques l’affichent clairement comme un hub européen en devenir pour l’hébergement des infrastructures nécessaires aux modèles d’IA.

Cet investissement massif s’inscrit dans un contexte de vif débat au sein de l’Union européenne sur le cloud souverain européen, un projet visant à permettre le stockage et le traitement de données sans dépendre des trois géants américains que sont AWS, Google Cloud et Microsoft Azure, lesquels contrôlent actuellement l’écrasante majorité du marché. Il est toutefois bon de rappeler qu’Amazon a déjà annoncé son propre cloud européen pour justement miser sur l’aspect de la souveraineté.