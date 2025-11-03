TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars
Hors-Sujet

IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars

3 Nov. 2025 • 15:41
0

OpenAI et Amazon ont annoncé un partenariat pluriannuel de 38 milliards de dollars en rapport avec l’intelligence artificielle et le cloud. Pour la première fois, le créateur de ChatGPT va s’appuyer sur l’infrastructure cloud d’Amazon Web Services (AWS) pour satisfaire ses immenses besoins en puissance de calcul. Cet accord stratégique permet à Amazon de s’imposer enfin comme un fournisseur majeur pour l’IA générative.

OpenAI Logo

Un accord stratégique pour OpenAI et Amazon

Cet accord de sept ans est une victoire majeure pour AWS. Bien que leader du cloud, Amazon subissait la pression des investisseurs face à la croissance plus rapide de Microsoft et Google, qui avaient su capter la demande des clients en IA. Ce partenariat permet à AWS de prouver sa capacité à soutenir les charges de travail les plus exigeantes et de bénéficier des dépenses colossales prévues par OpenAI. La totalité de la capacité négociée sera disponible d’ici la fin de l’année prochaine.

Pour OpenAI, cet accord diversifie ses fournisseurs d’infrastructure. « Faire progresser l’IA de pointe nécessite une puissance de calcul massive et fiable », a déclaré Sam Altman, patron d’OpenAI, ajoutant que ce partenariat « renforce le large écosystème de calcul qui alimentera cette nouvelle ère ».

Une infrastructure de pointe pour l’IA

AWS va déployer pour OpenAI une architecture optimisée, utilisant des clusters de puissants GPU Nvidia (GB200 et GB300) connectés via des Amazon EC2 UltraServers. Cette configuration vise à garantir une faible latence, essentielle pour entraîner efficacement les futurs modèles d’IA, traiter les milliards de requêtes de ChatGPT et alimenter ce que l’on appelle l’IA agentique, capable d’accomplir des tâches de manière autonome. Matt Garman, patron d’AWS, a souligné que « l’infrastructure de premier ordre d’AWS servira de colonne vertébrale à leurs ambitions en matière d’IA ».

Malgré son montant impressionnant, cet accord de 38 milliards de dollars reste modeste comparé aux engagements pris par OpenAI avec d’autres géants du cloud, notamment un contrat de 300 milliards de dollars avec Oracle et un engagement de 250 milliards de dollars envers Microsoft. Il représente cependant un premier pas crucial pour Amazon qui a récemment annoncé des plans agressifs pour étendre ses data centers, et dont les revenus cloud ont connu une croissance de 20 % au dernier trimestre, la plus rapide depuis 2022.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenAI Logo ChatGPT Hors-Sujet

OpenAI (ChatGPT) est en négociation pour lever 40 milliards de dollars

ChatGPT OpenAI Logos Hors-Sujet

Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA

OpenAI Logo Hors-Sujet

OpenAI (ChatGPT) devient la start-up la plus valorisée avec 500 milliards de dollars

ChatGPT OpenAI Logos Logiciels

Elon Musk veut racheter OpenAI (ChatGPT) pour 97,4 milliards de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre

3 Nov. 2025 • 17:59
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Minus One

Godzilla Minus Zero : le monstre culte de Toho bientôt de retour dans une suite

3 Nov. 2025 • 17:30
0 Geekeries

Le Roi des Monstres s’apprête à rugir de nouveau. Après le triomphe mondial de Godzilla Minus One en 2023 (sans doute l’un...

XChat

XChat : Elon Musk dévoile la messagerie chiffrée qui veut rivaliser avec WhatsApp et Signal

3 Nov. 2025 • 17:02
0 Internet

La plateforme X, sous la houlette de Elon Musk, lance une nouveauté majeure dans le domaine de la messagerie chiffrée avec...

Navire Cargo

Des hackers parviennent à détourner des cargaisons encore sur les bateaux de fret !

3 Nov. 2025 • 16:40
0 Internet

Un rapport de cybersécurité tire la sonnette d’alarme : des groupes de pirates informatiques sont parvenus à infiltrer les...

Robot Wandercraft

Après BMW, Renault teste à son tour un robot humanoïde dans ses usines

3 Nov. 2025 • 16:08
0 Science

La startup française Wandercraft déploie depuis peu son tout dernier robot humanoïde, le Calvin‑40, sur une ligne industrielle du...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article [#Promo] Les AirPods 4 sont disponibles pour 119 €

[#Promo] Les AirPods 4 sont disponibles pour 119 €

3 Nov. 2025 • 17:17

image de l'article Apple Intelligence prend encore du retard en Chine

Apple Intelligence prend encore du retard en Chine

3 Nov. 2025 • 16:56

image de l'article Vols d’iPhone : la police de Londres accuse Apple de ne rien faire

Vols d’iPhone : la police de Londres accuse Apple de ne rien faire

3 Nov. 2025 • 15:17

image de l'article « Your Tree on Battersea » : dessinez votre sapin numérique sur iPad et illuminez Londres

« Your Tree on Battersea » : dessinez votre sapin numérique sur iPad et illuminez Londres

3 Nov. 2025 • 13:55

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site