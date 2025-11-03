IA et cloud : OpenAI et Amazon (AWS) signent un accord de 38 milliards de dollars

OpenAI et Amazon ont annoncé un partenariat pluriannuel de 38 milliards de dollars en rapport avec l’intelligence artificielle et le cloud. Pour la première fois, le créateur de ChatGPT va s’appuyer sur l’infrastructure cloud d’Amazon Web Services (AWS) pour satisfaire ses immenses besoins en puissance de calcul. Cet accord stratégique permet à Amazon de s’imposer enfin comme un fournisseur majeur pour l’IA générative.

Un accord stratégique pour OpenAI et Amazon

Cet accord de sept ans est une victoire majeure pour AWS. Bien que leader du cloud, Amazon subissait la pression des investisseurs face à la croissance plus rapide de Microsoft et Google, qui avaient su capter la demande des clients en IA. Ce partenariat permet à AWS de prouver sa capacité à soutenir les charges de travail les plus exigeantes et de bénéficier des dépenses colossales prévues par OpenAI. La totalité de la capacité négociée sera disponible d’ici la fin de l’année prochaine.

Pour OpenAI, cet accord diversifie ses fournisseurs d’infrastructure. « Faire progresser l’IA de pointe nécessite une puissance de calcul massive et fiable », a déclaré Sam Altman, patron d’OpenAI, ajoutant que ce partenariat « renforce le large écosystème de calcul qui alimentera cette nouvelle ère ».

Une infrastructure de pointe pour l’IA

AWS va déployer pour OpenAI une architecture optimisée, utilisant des clusters de puissants GPU Nvidia (GB200 et GB300) connectés via des Amazon EC2 UltraServers. Cette configuration vise à garantir une faible latence, essentielle pour entraîner efficacement les futurs modèles d’IA, traiter les milliards de requêtes de ChatGPT et alimenter ce que l’on appelle l’IA agentique, capable d’accomplir des tâches de manière autonome. Matt Garman, patron d’AWS, a souligné que « l’infrastructure de premier ordre d’AWS servira de colonne vertébrale à leurs ambitions en matière d’IA ».

Malgré son montant impressionnant, cet accord de 38 milliards de dollars reste modeste comparé aux engagements pris par OpenAI avec d’autres géants du cloud, notamment un contrat de 300 milliards de dollars avec Oracle et un engagement de 250 milliards de dollars envers Microsoft. Il représente cependant un premier pas crucial pour Amazon qui a récemment annoncé des plans agressifs pour étendre ses data centers, et dont les revenus cloud ont connu une croissance de 20 % au dernier trimestre, la plus rapide depuis 2022.