OpenAI (ChatGPT) devient la start-up la plus valorisée avec 500 milliards de dollars

OpenAI a orchestré une vente d’actions massive de 6,6 milliards de dollars, propulsant sa valorisation à un niveau historique de 500 milliards de dollars pour une start-up. Loin d’être un tour de table classique pour financer l’entreprise, cette opération est avant tout une manœuvre stratégique pour retenir ses ingénieurs face à l’offensive de concurrents.

Une opération pour contrer la fuite des cerveaux

Cet été, OpenAI a subi une pression considérable de la part de Meta, dont le laboratoire d’IA revitalisé a réussi à débaucher au moins sept de ses meilleurs ingénieurs. Pour attirer ces talents, le géant des réseaux sociaux n’a pas hésité à proposer des bonus à la signature se chiffrant en plusieurs millions de dollars.

En réponse, la vente d’actions d’OpenAI n’a pas pour but de remplir les coffres de l’entreprise. L’argent est allé directement dans les poches des employés et anciens employés qui détenaient des parts. Cette opération constitue un puissant outil de rétention en leur permettant de monétiser le fruit de leur travail sans attendre une introduction en bourse.

Une valorisation historique portée par de grands investisseurs

Cette transaction, relayée par Bloomberg, a fait grimper la valorisation d’OpenAI à 500 milliards de dollars, un record absolu pour une entreprise non cotée en bourse. Elle dépasse ainsi le précédent record détenu par SpaceX, évaluée à 400 milliards en juillet. Cette valorisation témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de la société créatrice de ChatGPT.

Parmi les acheteurs de ce bloc d’actions figurent des géants de l’investissement comme SoftBank, Dragoneer Investment Group, Thrive Capital, MGX et T. Rowe Price. Plusieurs d’entre eux, notamment SoftBank et Thrive, avaient déjà participé au tour de financement de 40 milliards de dollars en août, qui avait alors fixé la valorisation à 300 milliards de dollars.

Cette stratégie de rétention est cruciale pour OpenAI, qui maintient un rythme d’innovation et de lancement de produits effréné. L’entreprise, qui a démocratisé l’IA avec son agent conversationnel ChatGPT, a encore récemment dévoilé son nouveau modèle de génération de vidéo, Sora 2.

Cette cadence a un coût. Durant le premier semestre 2025, OpenAI a généré 4,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, mais a dans le même temps utilisé 2,5 milliards de dollars de trésorerie. La capacité à conserver ses talents est donc indispensable pour soutenir cette dynamique de croissance et justifier de telles dépenses auprès de ses investisseurs.