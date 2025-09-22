Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA

Nvidia s’apprête à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour soutenir la création de nouveaux data centers et des infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle. Les deux géants du secteur de l’IA ont officialisé ce partenariat stratégique par la signature d’une lettre d’intention.

10 gigawatts de puissance de calcul

Cet investissement colossal de 100 milliards de dollars a pour but de permettre à OpenAI de construire des data centers d’une capacité totale de 10 gigawatts. Pour y parvenir, ces infrastructures utiliseront les puces d’IA avancées de Nvidia qui serviront à entraîner et à déployer les futurs modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a souligné l’importance de cette initiative dans le communiqué : « Tout commence par la puissance de calcul. L’infrastructure de calcul sera le fondement de l’économie de demain et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour à la fois réaliser de nouvelles avancées en matière d’IA et en faire bénéficier les personnes et les entreprises à grande échelle ».

Les détails d’un partenariat stratégique

En échange de son apport financier, Nvidia recevra des parts dans le capital d’OpenAI. L’investissement sera progressif, avec une première tranche de 10 milliards de dollars versée dès que le premier gigawatt de puissance de calcul sera déployé. Pour Nvidia, cet accord permet de s’assurer que son matériel reste au cœur de l’écosystème de l’IA. En effet, conserver OpenAI comme client majeur est crucial, d’autant plus que l’entreprise explore la possibilité de développer ses propres puces.

De son côté, OpenAI doit répondre à des besoins en calcul de plus en plus importants. Son chatbot ChatGPT est utilisé par 700 millions de personnes dans le monde, ce qui exige une puissance considérable pour le fonctionnement et l’amélioration de ses produits. Par le passé, l’entreprise a déjà été confrontée à des contraintes de calcul limitant sa capacité à satisfaire la demande, particulièrement lors de la sortie de nouveautés.

Nvidia et OpenAI n’ont pas donné plus de détails sur le calendrier de l’investissement. Dans leur déclaration, les deux sociétés ont indiqué qu’elles « se réjouissent de finaliser les détails de cette nouvelle phase de partenariat stratégique dans les semaines à venir ».