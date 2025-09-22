TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA
Hors-Sujet

Nvidia va investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour l’IA

22 Sep. 2025 • 19:23
0

Nvidia s’apprête à investir 100 milliards de dollars dans OpenAI pour soutenir la création de nouveaux data centers et des infrastructures nécessaires à l’intelligence artificielle. Les deux géants du secteur de l’IA ont officialisé ce partenariat stratégique par la signature d’une lettre d’intention.

ChatGPT OpenAI Logos

10 gigawatts de puissance de calcul

Cet investissement colossal de 100 milliards de dollars a pour but de permettre à OpenAI de construire des data centers d’une capacité totale de 10 gigawatts. Pour y parvenir, ces infrastructures utiliseront les puces d’IA avancées de Nvidia qui serviront à entraîner et à déployer les futurs modèles d’intelligence artificielle d’OpenAI.

Sam Altman, le patron d’OpenAI, a souligné l’importance de cette initiative dans le communiqué : « Tout commence par la puissance de calcul. L’infrastructure de calcul sera le fondement de l’économie de demain et nous utiliserons ce que nous construisons avec Nvidia pour à la fois réaliser de nouvelles avancées en matière d’IA et en faire bénéficier les personnes et les entreprises à grande échelle ».

Les détails d’un partenariat stratégique

En échange de son apport financier, Nvidia recevra des parts dans le capital d’OpenAI. L’investissement sera progressif, avec une première tranche de 10 milliards de dollars versée dès que le premier gigawatt de puissance de calcul sera déployé. Pour Nvidia, cet accord permet de s’assurer que son matériel reste au cœur de l’écosystème de l’IA. En effet, conserver OpenAI comme client majeur est crucial, d’autant plus que l’entreprise explore la possibilité de développer ses propres puces.

De son côté, OpenAI doit répondre à des besoins en calcul de plus en plus importants. Son chatbot ChatGPT est utilisé par 700 millions de personnes dans le monde, ce qui exige une puissance considérable pour le fonctionnement et l’amélioration de ses produits. Par le passé, l’entreprise a déjà été confrontée à des contraintes de calcul limitant sa capacité à satisfaire la demande, particulièrement lors de la sortie de nouveautés.

Nvidia et OpenAI n’ont pas donné plus de détails sur le calendrier de l’investissement. Dans leur déclaration, les deux sociétés ont indiqué qu’elles « se réjouissent de finaliser les détails de cette nouvelle phase de partenariat stratégique dans les semaines à venir ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ChatGPT OpenAI Logos Internet

IA : SoftBank envisage d’investir jusqu’à 25 milliards de dollars dans OpenAI

Dollars Hors-Sujet

40 milliards de dollars : Microsoft, Nvidia, Google et OpenAI investissent au Royaume-Uni

Microsoft Logo Hors-Sujet

IA : Microsoft va investir 80 milliards de dollars pour les data centers en 2025

OpenAI Logo ChatGPT Hors-Sujet

OpenAI (ChatGPT) est en négociation pour lever 40 milliards de dollars

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Windows 11 Logo

Windows 11 va supporter les fonds d’écran avec des vidéos

22 Sep. 2025 • 20:51
0 Actu OS

Microsoft teste actuellement la possibilité d’utiliser des fonds d’écran sous forme de vidéos sur Windows 11. Cette...

Oracle

Tournant stratégique pour Oracle : Safra Catz est remplacée par deux co-CEO

22 Sep. 2025 • 18:10
0 Hors-Sujet

Oracle a annoncé il y quelques heures une profonde modification de son organigramme : Clay Magouyrk et Mike Sicilia ont ainsi été...

Ebay Tise

eBay rachète Tise, une plateforme de marché sociale prisée de la gen Z et des millenials

22 Sep. 2025 • 17:45
0 Hors-Sujet

eBay vient d’annoncer l’acquisition de Tise, un « marketplace » social spécialisée dans la mode de seconde...

The Mandalorian and Grogu

The Mandalorian and Grogu : la bande-annonce pour le film Star Wars

22 Sep. 2025 • 15:47
0 Geekeries

Lucasfilm a mis en ligne la première bande-annonce pour The Mandalorian and Grogu, le prochain film Star Wars qui sortira au cinéma. Un...

Don’t Starve Board game 1

Don’t Starve: The Board Game : le roguelike-survival culte est adapté en jeu de société

22 Sep. 2025 • 14:30
0 Geekeries

Le très populaire jeu vidéo Don’t Starve du studio Klei Entertainment se décline désormais en jeu de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.1 bêta 1 : la liste des nouveautés

iOS 26.1 bêta 1 : la liste des nouveautés

22 Sep. 2025 • 22:06

image de l'article iOS 26.1 : de nouvelles langues pour Apple Intelligence et la traduction en direct des AirPods

iOS 26.1 : de nouvelles langues pour Apple Intelligence et la traduction en direct des AirPods

22 Sep. 2025 • 20:34

image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

Bêta 1 pour iOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 et visionOS 26.1

22 Sep. 2025 • 19:10

image de l'article L’Apple Vision Pro propose un documentaire MotoGP immersif de Canal+

L’Apple Vision Pro propose un documentaire MotoGP immersif de Canal+

22 Sep. 2025 • 18:36

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site