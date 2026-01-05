TENDANCES
Matériel et Accessoires

[CES 2026] Sweekar : le Tamagotchi 2.0 boosté à l’IA

5 Jan. 2026 • 12:40
0

Les animaux virtuels n’ont décidément rien perdu de leur pouvoir de fascination. Aperçu au CES 2026, le Sweekar revisite le concept du Tamagotchi en l’adaptant aux codes et aux performances technologiques actuelles. Derrière son apparence minimaliste se cache un compagnon numérique entièrement centré sur l’intelligence artificielle, qui a priori donne un gros coup de neuf à ce type d’appareils.

Sweekar

Un compagnon numérique qui apprend de son utilisateur

Contrairement aux jouets électroniques des années 1990, le Sweekar ne se limite pas à une série d’actions répétitives. L’appareil s’appuie sur une IA conçue pour interagir de manière beaucoup plus … « personnelle ». Le fabricant promet une reconnaissance de la voix, une capacité à mémoriser certaines habitudes ainsi qu’ une évolution progressive du comportement en fonction des échanges. L’objectif du Sweekar est de créer une relation plus « émotionnelle » avec l’utilisateur.

Sweekar

Une interaction tactile repensée

Sur le plan matériel, le Sweekar mise sur l’expérience sensorielle. Son boîtier en forme d’œuf réagit physiquement aux interactions, avec de légères vibrations et des mouvements perceptibles lors de certaines phases de croissance. Cette approche vise à renforcer l’illusion d’un être bien vivant, au-delà des simples pressions de boutons qui caractérisaient les jouets (et les Tamagotchis) d’antan.

Un symbole de la tendance IA grand public

Le Sweekar illustre une tendance de fond observée au CES 2026 : l’intégration systématique de l’intelligence artificielle dans des objets du quotidien, y compris les plus ludiques. Là où les anciens animaux virtuels reposaient sur des mécaniques simples, cette nouvelle génération cherche à instaurer un lien plus durable et personnalisé.

Sweekar 1

Reste à savoir si cette approche séduira les nostalgiques du Tamagotchi comme les nouvelles générations. Le Sweekar sera un projet Kickstarter au mois de mars de cette année, et le prix de vente démarrerait entre 150 et 200 dollars (et sans doute autant en euros).

