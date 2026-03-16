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Après les mises en demeure, ByteDance met en pause Seedance 2.0 en dehors de la Chine

2 min.
16 Mar. 2026 • 10:45
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ByteDance, maison mère de TikTok, aurait suspendu le lancement international de Seedance 2.0, son nouveau générateur de vidéos par IA. Le modèle, déjà disponible en Chine depuis février, devait être déployé à l’échelle mondiale à la mi-mars, mais l’entreprise aurait choisi de freiner net le temps de réduire les risques juridiques après une vague de mises en demeure venues d’Hollywood.

Une démo devenue virale… puis explosive

Seedance 2.0 s’est fait remarquer grâce à des clips ultra-réalistes circulant sur les réseaux, dont une séquence montrant de faux Tom Cruise et Brad Pitt en plein affrontement. La viralité a déclenché une réaction immédiate du secteur, un scénariste ayant même lâché, dépité : « C’est probablement fini pour nous ». 

Seedance 2.0 Bratt Pitt Tom Cruise Generateur Video IA

ByteDance promet des garde-fous

Rapidement, des studios et ayants droit ont adressé des courriers de mise en demeure à ByteDance, des missives qui visent directement la capacité du modèle à reproduire des univers, des personnages ou des styles protégés par le droit d’auteur. Les avocats de Disney ont notamment dénoncé un « pillage virtuel éclair de la propriété intellectuelle de Disney », accusant l’outil de faciliter la réutilisation non autorisée d’éléments de franchises.

ByteDance a répondu à cette salve de procédure juridiques en annonçant vouloir renforcer ses protections autour de la propriété intellectuelle. Dans les faits, le gel du lancement international laisserait entendre que le chantier est plus complexe à mettre en œuvre qu’un simple filtre…

Ingénieurs et juristes mobilisés avant un déploiement global

Le calendrier de sortie du logiciel serait désormais repoussé, sans nouvelle date confirmée. ByteDance n’a pas commenté publiquement ce report, mais l’épisode illustre la tension qui monte autour de l’IA générative vidéo : plus la qualité progresse, plus la frontière entre création, imitation et contrefaçon devient un enjeu commercial — et juridique — de premier plan.

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