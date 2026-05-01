Hogwarts Legacy est gratuit en ce moment, parfait pour les fans d’Harry Potter

Il est possible d’obtenir gratuitement (et légalement) Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, le jeu dans l’univers Harry Potter. L’offre est disponible dès maintenant et se termine le 3 mai. Mais vous gardez le jeu à vie une fois que vous l’avez réclamé.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un jeu de rôle en monde ouvert se déroulant dans l’univers d’Harry Potter. Le jeu plonge les joueurs dans l’Angleterre des années 1890, bien avant l’histoire des livres et des films. Vous incarnez un élève de cinquième année à Poudlard et pouvez créer votre personnage, choisir sa maison (Gryffondor, Serpentard, Poufsouffle ou Serdaigle) et apprendre des sorts.

L’action se déroule dans un Hogwarts détaillé avec des salles changeantes, un château infini et des régions magiques environnantes. Vous pouvez chevaucher des balais, soigner des créatures magiques, personnaliser votre apparence et affronter des ténèbres anciennes qui menacent le monde magique. Le jeu a reçu de bonnes critiques globalement pour son immersion, sa fidélité à l’univers et sa richesse de contenu, devenant l’un des jeux les plus vendus de 2023.

Comment obtenir Hogwarts Legacy gratuitement

Pour profiter de l’offre, il suffit de vous rendre sur cette adresse qui renvoie vers Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur l’Epic Games Store. Cliquez sur le bouton « Obtenir ». Il faudra à partir de là vous connecter avec votre compte Epic Games. Vous pouvez en créer un (c’est gratuit) si vous n’en avez pas. Une fois que c’est fait, suivez les instructions à l’écran pour valider l’opération. Et c’est fait, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est maintenant dans votre bibliothèque de jeux.

La gratuité du jeu a uniquement lieu sur l’Epic Games Store pour les joueurs PC. Si vous avez une PlayStation, Xbox ou Switch, l’offre n’est malheureusement pas disponible.

Pour rappel, la même offre avait été proposée en décembre. Voilà que l’opération se répète aujourd’hui. C’est idéal pour ceux qui avaient loupé le précédent bon plan.