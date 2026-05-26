TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Spotify lance des articles de magazines à écouter
Internet

Spotify lance des articles de magazines à écouter

2 min.
26 Mai. 2026 • 20:24
0

Spotify veut désormais capter aussi le temps d’écoute du journalisme long format. La plateforme de streaming lance des articles audio avec plus de 650 textes narrés issus de magazines comme Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, Wired, Vanity Fair et Pitchfork.

Spotify Logo

Spotify se met à narrer les articles

Le lancement se fait en anglais dans les régions où les livres audio de Spotify sont déjà disponibles. Chaque article dure moins de deux heures et les abonnés Spotify Premium y accèdent via leur allocation mensuelle dédiée aux livres audio, tandis que les utilisateurs gratuits peuvent acheter un article à l’unité pour 1,99 dollar.

Spotify ne traite pas cette nouveauté comme un simple bonus éditorial. Le service la présente comme une extension de son univers audio existant, entre la musique, les podcasts et les livres audio, avec l’idée d’installer des usages d’écoute plus réguliers autour de formats écrits transformés en audio.

Ce lancement s’inscrit dans une diversification plus large au-delà du streaming musical classique. Spotify a récemment multiplié les outils d’IA pour générer des podcasts, créer des playlists de livres audio et remixer des morceaux d’artistes représentés par Universal Music Group.

La narration des articles reposera sur un mélange de voix humaines et de voix numériques. Spotify précise que les passages lus par une voix numérique seront signalés et défend ce choix comme un moyen de rendre possible l’adaptation audio de formats plus courts qui n’auraient pas forcément eu droit à une production dédiée.

L’ambition affichée va au-delà de ce seul lancement. Spotify dit vouloir repenser l’expérience de lecture pour l’intégrer plus facilement à la vie quotidienne, quel que soit le mode de lecture choisi.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Spotify Badge Verifie Artiste Internet

Spotify lance un badge « Vérifié » pour distinguer les artistes humains de l’IA

Spotify Statistiques Ecoute Actu OS

Spotify lance un « mini » Wrapped hebdomadaire

Studio by Spotify Labs Logiciel Logiciels

Spotify lance Studio pour créer des podcasts personnalisés avec l’IA

Spotify DJ Internet

Le DJ IA de Spotify est maintenant disponible en français

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Motorola Razr Fold

Les smartphones Motorola prennent une commission sur vos achats Amazon

26 Mai. 2026 • 21:46
1 Mobiles / Tablettes

Sur certains smartphones Motorola récents, le fait d’ouvrir Amazon depuis le tiroir d’applications ne fait plus ce qu’on attend :...

For-All-Mankind

Space Force : un rapport prévoit d’envoyer des militaires américains sur la Lune

26 Mai. 2026 • 20:27
0 Science

La course à la Lune prend une tournure nettement plus agressive. Un rapport du Mitchell Institute for Aerospace Studies estime que les...

Nvidia Panneau De Configuration

Nvidia met fin à son panneau de configuration après 20 ans

26 Mai. 2026 • 19:52
0 Logiciels

Après 20 ans, Nvidia met un terme définitif à son panneau de configuration pour les utilisateurs avec une carte graphique RTX...

Flipper One

Flipper One : le célèbre outil de hacking devient un véritable cyberdeck sous Linux

26 Mai. 2026 • 18:10
0 Matériel

Après le très controversé (et très populaire) Flipper Zero, la startup Flipper Devices dévoile un appareil beaucoup...

Amazon Alexa Plus

Alexa+ est disponible en France : Amazon lance son assistant vocal IA

26 Mai. 2026 • 18:08
0 Logiciels

Un an après les États-Unis, Amazon annonce aujourd’hui la disponibilité en France d’Alexa+, la nouvelle version de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple Watch : la mesure de glycémie non invasive passe un cap

Apple Watch : la mesure de glycémie non invasive passe un cap

26 May. 2026 • 22:01

image de l'article iOS 26.6 avertit une fois la limite du nombre de contacts bloqués atteinte

iOS 26.6 avertit une fois la limite du nombre de contacts bloqués atteinte

26 May. 2026 • 20:50

image de l'article Bêta 1 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

Bêta 1 pour iOS 26.6, macOS 26.6, watchOS 26.6, tvOS 26.6 et visionOS 26.6

26 May. 2026 • 19:12

image de l'article Apple doit son existence à cinq refus de HP, révèle Steve Wozniak

Apple doit son existence à cinq refus de HP, révèle Steve Wozniak

26 May. 2026 • 18:27

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site