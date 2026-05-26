Spotify lance des articles de magazines à écouter

Spotify veut désormais capter aussi le temps d’écoute du journalisme long format. La plateforme de streaming lance des articles audio avec plus de 650 textes narrés issus de magazines comme Rolling Stone, The Atlantic, Vogue, Variety, Billboard, Vibe, GQ, Wired, Vanity Fair et Pitchfork.

Spotify se met à narrer les articles

Le lancement se fait en anglais dans les régions où les livres audio de Spotify sont déjà disponibles. Chaque article dure moins de deux heures et les abonnés Spotify Premium y accèdent via leur allocation mensuelle dédiée aux livres audio, tandis que les utilisateurs gratuits peuvent acheter un article à l’unité pour 1,99 dollar.

Spotify ne traite pas cette nouveauté comme un simple bonus éditorial. Le service la présente comme une extension de son univers audio existant, entre la musique, les podcasts et les livres audio, avec l’idée d’installer des usages d’écoute plus réguliers autour de formats écrits transformés en audio.

Ce lancement s’inscrit dans une diversification plus large au-delà du streaming musical classique. Spotify a récemment multiplié les outils d’IA pour générer des podcasts, créer des playlists de livres audio et remixer des morceaux d’artistes représentés par Universal Music Group.

La narration des articles reposera sur un mélange de voix humaines et de voix numériques. Spotify précise que les passages lus par une voix numérique seront signalés et défend ce choix comme un moyen de rendre possible l’adaptation audio de formats plus courts qui n’auraient pas forcément eu droit à une production dédiée.

L’ambition affichée va au-delà de ce seul lancement. Spotify dit vouloir repenser l’expérience de lecture pour l’intégrer plus facilement à la vie quotidienne, quel que soit le mode de lecture choisi.