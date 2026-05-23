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Spotify lance Studio pour créer des podcasts personnalisés avec l’IA

3 min.
23 Mai. 2026 • 8:00
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Spotify prépare une nouvelle étape dans sa stratégie d’intelligence artificielle avec des podcasts personnalisés générés à partir de prompts, de l’historique d’écoute et d’applications connectées. Cela passera par Studio by Spotify Labs, un logiciel dédié sur ordinateur qui arrivera le mois prochain chez certains abonnés Premium, avec un système de crédits mensuels et des options payantes en plus.

Spotify Icone Logo

Studio by Spotify Labs pour générer un podcast IA

Spotify veut faire de son abonnement Premium un espace audio beaucoup plus personnel, où l’utilisateur peut demander un briefing quotidien, un format pédagogique rapide ou un rendez-vous hebdomadaire construit sur ses propres centres d’intérêt.

Tout passe par Studio by Spotify Labs, un logiciel autonome pensé pour créer des briefings, des podcasts et des playlists à partir d’instructions en langage naturel. L’outil s’appuie sur l’activité de l’utilisateur dans Spotify, mais peut aussi exploiter des données issues de services connectés comme la boîte e-mail, le calendrier et les notes.

Studio by Spotify Labs Logiciel

Le service de streaming pousse l’idée plus loin qu’un simple générateur audio et explique que son IA peut aussi rechercher des sujets, utiliser un navigateur Web, organiser des informations et aider à accomplir certaines tâches. L’utilisateur peut ensuite choisir une voix, ajouter du contexte avec du texte, des PDF ou des liens, puis programmer ces podcasts sur un rythme quotidien ou hebdomadaire.

Les épisodes générés restent privés. Ils ne sont accessibles qu’à la personne qui les a créés via sa propre bibliothèque Spotify. Cette logique transforme le podcast en format personnel récurrent plutôt qu’en contenu publié pour tous.

Le lancement sera d’abord limité aux abonnés Premium éligibles aux États-Unis (pas encore de date pour les autres pays). Spotify prévoit un nombre défini de crédits mensuels inclus, avec la possibilité d’en acheter davantage, ce qui place d’emblée cette couche IA dans une logique d’abonnement enrichi.

D’autres nouveautés arrivent

La plateforme ajoute aussi une fonction de questions-réponses autour des podcasts écoutés. L’idée est de permettre à l’utilisateur d’interroger directement Spotify sur un épisode en cours d’écoute et d’obtenir une réponse dans l’application.

Spotify a profité de cette annonce pour élargir encore son offre payante et ses outils créateurs. Les créateurs de podcasts auront accès à un programme de parrainage dédié pour générer des revenus récurrents auprès de leurs fans les plus engagés. En parallèle, la plateforme confirme aussi deux autres avantages pour Premium : la réservation de places de concert pour certains fans avant la mise en vente et la possibilité de créer des reprises ou des remixes de chansons avec l’IA.

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