Spotify Podcast Awards : Spotify organise sa première cérémonie en France

Spotify organise le 8 avril au Grand Rex à Paris la première cérémonie des Spotify Podcast Awards, dédiée aux podcasts français. Guillaume Pley, Hugo Décrypte, Lena Situations, Konbini et Radio Nova figurent parmi les nommés. L’événement, animé par l’humoriste et podcasteur Pablo Mira, réunira créateurs, professionnels du secteur et 400 fans sélectionnés pour leur engagement.
11 catégories sont au programme, chacune avec cinq prétendants. Le public peut voter directement dans l’application Spotify du 23 mars au 5 avril. Voici les nommés :
La cérémonie s’inscrit dans une stratégie d’investissement durable dans le podcast. Le service de streaming avait intégré ses premiers contenus non musicaux en 2015, puis accéléré en 2019 avec le rachat de Gimlet Media, alors considéré comme le producteur de podcasts le plus avancé du secteur. Spotify revendique 751 millions d’utilisateurs actifs dans le monde au quatrième trimestre 2025, soit une hausse de 11 % sur un an.
Les Spotify Podcast Awards viennent compléter un autre rendez-vous du calendrier : le Paris Podcast Festival, rebaptisé cette année « Paris Play Festival – le festival des cultures audio », qui se tiendra du 19 au 22 novembre.
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