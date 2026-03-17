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Spotify Podcast Awards : Spotify organise sa première cérémonie en France

4 min.
17 Mar. 2026 • 14:10
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Spotify organise le 8 avril au Grand Rex à Paris la première cérémonie des Spotify Podcast Awards, dédiée aux podcasts français. Guillaume Pley, Hugo Décrypte, Lena Situations, Konbini et Radio Nova figurent parmi les nommés. L’événement, animé par l’humoriste et podcasteur Pablo Mira, réunira créateurs, professionnels du secteur et 400 fans sélectionnés pour leur engagement.

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11 catégories sont au programme, chacune avec cinq prétendants. Le public peut voter directement dans l’application Spotify du 23 mars au 5 avril. Voici les nommés :

Award du Show de l’Année – Hôte Masculin

  • Legend – Guillaume Pley
  • Generation Do It Yourself – Matthieu Stefani
  • Actus et Interviews – Hugo Décrypte
  • Histoires vraies et flippantes – McSkyz
  • Zack en Roue Libre – Zack Nani

Award du Show de l’Année – Hôte Féminin

  • Bliss Stories – MSF – Bliss Studio
  • Sip & Gossip – Maghla
  • Hot Girls Only – Chloé Gervais
  • Le PodKatz – Juliette Katz
  • Couch – Lena Situations

Award du Show de l’Année – Média

  • Transfert – Slate.fr
  • Affaires Sensibles – France Inter
  • Entrez dans l’Histoire – RTL
  • Small Talk – Konbini
  • Le Monde – L’Heure du Monde

Award du Show de l’Année – Talk Show

  • After Foot – RMC
  • Les Grosses Têtes – RTL
  • Ça Commence Aujourd’hui – France TV
  • La Dernière – Radio Nova
  • 4 Quarts dHeure – 4 Quarts dHeure

Award du Show Vidéo de l’Année

  • La Dernière – Radio Nova
  • Small Talk – Konbini
  • Zack en Roue Libre – Zack Nani
  • Mystères et Étoiles – Zebroloss
  • Couch – Lena Situations

Award de la Révélation Vidéo de l’Année

  • Stundzow Gaming – StundZow
  • Allô Ranelle – Ranelle Brown
  • Liv – Liv
  • Chroniques Obscures – Neoxi
  • Alice Underground – Alice Moitié

Award du Show Crime & Horreur de l’Année

  • Chroniques Criminelles – TF1
  • Hondelatte Raconte – Europe 1
  • Histoires vraies et flippantes – McSkyz
  • Enquêtes Criminelles – RTL
  • Flippe & Go Sleep – Maghla

Award du Show Pop Culture de l’Année

  • MouseCast – Mehdi Maïzi
  • Réalisé sans trucage – Alexis Roux – Simon Riaux – Sophie Grech – Arthur Cios
  • – Nicolas Martin
  • Absolument Fabuleuses – Elodie Petit
  • CKO – Chris & Baloo
  • Popcorn – Popcorn

Award du Show Actu de l’Année

  • Actus et Interviews – Hugo Décrypte
  • Entrez dans l’Histoire – RTL
  • L’Heure du Monde – Le Monde
  • C dans l’Air – France TV
  • Code source – Le Parisien

Award du Show RADAR de l’Année

  • Thread Horreur – Melvyn Vogelsang
  • 4 Quarts d’Heure – 4 Quarts d’Heure
  • Alice Underground – Alice Moitié
  • Histoires d’Horreur – Kratos & Jo
  • Night Confessions – Manon Delcourt

Award du Coup de Cœur Spotify

  • InPower – Louise Aubery // MyBetterSelf
  • Les Histoires Sombres et Morbides – LEOW
  • À bientôt de te revoir – Sophie Marie-Larrouy
  • Heure Miroir – Marie Lopez
  • SAFE PACE – Hugo Clément, Charlotte Morel, Hugo Tormento et Fred
  • Belaubre

Spotify consolide son ancrage dans la création audio et vidéo

La cérémonie s’inscrit dans une stratégie d’investissement durable dans le podcast. Le service de streaming avait intégré ses premiers contenus non musicaux en 2015, puis accéléré en 2019 avec le rachat de Gimlet Media, alors considéré comme le producteur de podcasts le plus avancé du secteur. Spotify revendique 751 millions d’utilisateurs actifs dans le monde au quatrième trimestre 2025, soit une hausse de 11 % sur un an.

Les Spotify Podcast Awards viennent compléter un autre rendez-vous du calendrier : le Paris Podcast Festival, rebaptisé cette année « Paris Play Festival – le festival des cultures audio », qui se tiendra du 19 au 22 novembre.

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