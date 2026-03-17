Spotify Podcast Awards : Spotify organise sa première cérémonie en France

Spotify organise le 8 avril au Grand Rex à Paris la première cérémonie des Spotify Podcast Awards, dédiée aux podcasts français. Guillaume Pley, Hugo Décrypte, Lena Situations, Konbini et Radio Nova figurent parmi les nommés. L’événement, animé par l’humoriste et podcasteur Pablo Mira, réunira créateurs, professionnels du secteur et 400 fans sélectionnés pour leur engagement.

11 catégories sont au programme, chacune avec cinq prétendants. Le public peut voter directement dans l’application Spotify du 23 mars au 5 avril. Voici les nommés :

Award du Show de l’Année – Hôte Masculin

Legend – Guillaume Pley

Generation Do It Yourself – Matthieu Stefani

Actus et Interviews – Hugo Décrypte

Histoires vraies et flippantes – McSkyz

Zack en Roue Libre – Zack Nani

Award du Show de l’Année – Hôte Féminin

Bliss Stories – MSF – Bliss Studio

Sip & Gossip – Maghla

Hot Girls Only – Chloé Gervais

Le PodKatz – Juliette Katz

Couch – Lena Situations

Award du Show de l’Année – Média

Transfert – Slate.fr

Affaires Sensibles – France Inter

Entrez dans l’Histoire – RTL

Small Talk – Konbini

Le Monde – L’Heure du Monde

Award du Show de l’Année – Talk Show

After Foot – RMC

Les Grosses Têtes – RTL

Ça Commence Aujourd’hui – France TV

La Dernière – Radio Nova

4 Quarts dHeure – 4 Quarts dHeure

Award du Show Vidéo de l’Année

La Dernière – Radio Nova

Small Talk – Konbini

Zack en Roue Libre – Zack Nani

Mystères et Étoiles – Zebroloss

Couch – Lena Situations

Award de la Révélation Vidéo de l’Année

Stundzow Gaming – StundZow

Allô Ranelle – Ranelle Brown

Liv – Liv

Chroniques Obscures – Neoxi

Alice Underground – Alice Moitié

Award du Show Crime & Horreur de l’Année

Chroniques Criminelles – TF1

Hondelatte Raconte – Europe 1

Histoires vraies et flippantes – McSkyz

Enquêtes Criminelles – RTL

Flippe & Go Sleep – Maghla

Award du Show Pop Culture de l’Année

MouseCast – Mehdi Maïzi

Réalisé sans trucage – Alexis Roux – Simon Riaux – Sophie Grech – Arthur Cios

– Nicolas Martin

Absolument Fabuleuses – Elodie Petit

CKO – Chris & Baloo

Popcorn – Popcorn

Award du Show Actu de l’Année

Actus et Interviews – Hugo Décrypte

Entrez dans l’Histoire – RTL

L’Heure du Monde – Le Monde

C dans l’Air – France TV

Code source – Le Parisien

Award du Show RADAR de l’Année

Thread Horreur – Melvyn Vogelsang

4 Quarts d’Heure – 4 Quarts d’Heure

Alice Underground – Alice Moitié

Histoires d’Horreur – Kratos & Jo

Night Confessions – Manon Delcourt

Award du Coup de Cœur Spotify

InPower – Louise Aubery // MyBetterSelf

Les Histoires Sombres et Morbides – LEOW

À bientôt de te revoir – Sophie Marie-Larrouy

Heure Miroir – Marie Lopez

SAFE PACE – Hugo Clément, Charlotte Morel, Hugo Tormento et Fred

Belaubre

Spotify consolide son ancrage dans la création audio et vidéo

La cérémonie s’inscrit dans une stratégie d’investissement durable dans le podcast. Le service de streaming avait intégré ses premiers contenus non musicaux en 2015, puis accéléré en 2019 avec le rachat de Gimlet Media, alors considéré comme le producteur de podcasts le plus avancé du secteur. Spotify revendique 751 millions d’utilisateurs actifs dans le monde au quatrième trimestre 2025, soit une hausse de 11 % sur un an.

Les Spotify Podcast Awards viennent compléter un autre rendez-vous du calendrier : le Paris Podcast Festival, rebaptisé cette année « Paris Play Festival – le festival des cultures audio », qui se tiendra du 19 au 22 novembre.