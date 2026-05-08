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PlayStation 6 : Sony dit ne pas avoir de prix ni de date de sortie

3 min.
8 Mai. 2026 • 20:44
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Sony n’est pas encore en mesure de dire quand la PlayStation 6 sortira ni à quel prix elle sera vendue. Avant même son annonce officielle, la future console se retrouve déjà freinée par une contrainte très concrète : l’explosion du prix de la RAM.

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Pas de prix ni de date pour la PS6

Hiroki Totoki, le PDG de Sony, l’a reconnu après la publication des résultats financiers et de la séance de questions-réponses avec les investisseurs. Interrogé sur l’effet de la crise actuelle de la mémoire, le PDG a expliqué que le groupe n’avait pas encore arrêté ni le calendrier de lancement ni le prix final de la PS6.

Le problème est surtout d’ordre industriel. Quand la mémoire coûte plus cher, le coût général augmente, la fabrication suit la même pente et toute l’économie de la console devient plus difficile à stabiliser.

Sony ne semble pas encore en situation d’urgence immédiate. Le groupe affirme avoir sécurisé pour le reste de 2026 les volumes de composants nécessaires et avoir, dans une certaine mesure, déjà convenu des prix. Mais cette visibilité ne règle pas le cœur du sujet car Sony anticipe un marché encore tendu sur l’exercice fiscal 2027, avec une offre de RAM toujours insuffisante.

Sony envisage de revoir son modèle économique

Cette prudence ne concerne donc pas seulement le coût des composants. Hiroki Totoki explique que Sony travaille sur plusieurs simulations pour définir la meilleure stratégie possible, ce qui inclut aussi l’hypothèse d’un changement de modèle économique pour mieux commercialiser la PS6.

La société japonaise ne se contente pas d’attendre une stabilisation sur les prix : elle étudie aussi d’autres manières d’absorber la pression sur les coûts, même si aucun détail concret n’a été donné à ce stade sur les conséquences pour les joueurs.

La situation dépasse d’ailleurs le seul cas de la PlayStation 6. Cette tension durable sur la mémoire est en lien avec l’appétit des data centers pour l’IA dans un contexte où d’autres acteurs du secteur ont déjà commencé à tirer la sonnette d’alarme, dont Valve qui a reporté sa Steam Machine.

Au fond, la PS6 est déjà confrontée à un arbitrage classique des prochaines années : sortir vite au risque de subir de plein fouet des coûts trop élevés ou attendre davantage pour préserver la rentabilité et affiner sa stratégie commerciale. Pour l’instant, Sony choisit clairement la seconde option.

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