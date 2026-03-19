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La PlayStation 3 se met à jour, près de 20 ans après sa sortie

3 min.
19 Mar. 2026 • 14:10
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Sony déploie aujourd’hui la mise à jour 4.93 de la PS3, presque 20 ans après le lancement de la console. Officiellement centrée sur les performances, elle compte surtout pour une raison très concrète : sans elle, la lecture des Blu-ray devient impossible sur la machine.

PlayStation 3 Slim PS3

Une nouvelle mise à jour pour la PS3

Le correctif pèse 200 Mo et la PS3 n’avait plus été mise à jour depuis un an. Sony résume le contenu de la version 4.93 en une formule minimale, avec une simple phrase : « Cette mise à jour du logiciel système améliore les performances du système ».

La mise à jour renouvelle la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, une étape désormais indispensable pour continuer à lire ces disques sur PS3. Sony le dit explicitement : « Pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d’une clé de chiffrement du lecteur Blu-ray renouvelée ».

Concrètement, les propriétaires doivent installer la dernière version du logiciel système pour réactiver cette clé. Sans cette opération, une collection de Blu-ray devient inutilisable sur la console.

Sony précise aussi qu’il faut au moins 200 Mo d’espace libre sur le disque dur de la PS3 ou sur un support de stockage amovible pour télécharger la mise à jour. Le groupe continue de recommander l’installation des dernières versions du logiciel système pour bénéficier de fonctions supplémentaires, d’une meilleure ergonomie et d’une sécurité renforcée.

Cette mise à jour surprise arrive quelques semaines après le retrait de Netflix de la PS3. Le service était apparu sur la console en 2009 via un disque Blu-ray, avant de passer à une application native l’année suivante.

Sony maintient en parallèle ses appareils plus récents. Le PlayStation Portal reçoit lui aussi une mise à jour, avec un mode « haute qualité » en 1080p présenté comme un moyen d’améliorer la fidélité visuelle, la fluidité des interactions et l’expérience du cloud gaming, tout comme les jeux streamés depuis sa PlayStation 5.

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