Sony pousse les joueurs PS4 à passer sur la PlayStation 5

Sony envoie une notification directement sur les PlayStation 4 pour encourager les joueurs ayant encore cette console sortie en 2013 à acheter une PS5. L’entreprise justifie cette incitation par la nécessité d’acquérir la dernière console en date pour profiter des gros jeux attendus en 2026.

Joueurs PS4, Sony vous invite à acheter une PS5

Cette campagne de communication prend la forme d’un message s’affichant sur la PlayStation 4. Le constructeur japonais y déploie un argumentaire basé sur la ludothèque à venir. Le texte intégral du message reçu par les joueurs est sans équivoque sur les intentions de la marque :

Que vous soyez en train de rattraper les succès de 2025 comme Clair Obscur : Expedition 33, ARC Raiders et Ghost of Yōtei ou que vous vous prépariez pour les jeux les plus attendus de 2026, incluant SAROS, 007 First Light, Nioh 3 et bien plus encore, c’est le moment idéal pour passer à une console PS5. Scannez le code QR pour voir les dernières offres sur les consoles PS5.

Cette manœuvre marketing s’inscrit dans une stratégie plus large de retrait progressif de la PS4. En octobre 2025, il a été révélé que certains titres PlayStation 4 verront leurs fonctionnalités PSN désactivées au cours de l’année 2026. Sony cherche visiblement à clore le chapitre de cette console, alors que les regards de l’industrie se tournent déjà vers une PlayStation 6.

La résistance de la base installée explique cette agressivité commerciale. À la mi-2024, la répartition des joueurs était encore de 50-50 entre la PS4 et la PS5. Des dizaines de millions d’utilisateurs continuent d’utiliser la console lancée en 2013 comme leur plateforme principale, refusant pour l’instant de franchir le pas générationnel vers la PS5 qui a vu le jour en 2020.

GTA 6 et les blockbusters comme leviers de migration

Au-delà de la simple mise à jour technique, Sony utilise le calendrier des sorties comme un levier de pression psychologique. Le message peut être interprété comme une main tendue bienveillante pour guider les joueurs ou comme une tactique pour vendre des PS5 et PS5 Pro avant l’arrivée de GTA 6, dont la sortie est calée pour novembre 2026.

Le dilemme est désormais posé pour les irréductibles de la PS4 : céder à la mise à niveau maintenant pour ne pas manquer les hits cités comme 007 First Light ou faire l’impasse sur cette génération en attendant la PS6.