Internet

Nano Banana 2 : Google lance son générateur d’images IA rapide

4 min.
26 Fév. 2026 • 17:37
0

Moins d’un an après le lancement de Nano Banana, Google déploie Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), la nouvelle version de son générateur d’images par intelligence artificielle. L’objectif est d’offrir la puissance de Nano Banan Pro à la vitesse du moteur Flash, sans compromis sur la fidélité visuelle.

Google Nano Banana 2

Nano Banana avait marqué les esprits en août dernier en redéfinissant la génération et l’édition d’images par IA. En novembre, Nano Banana Pro était monté d’un cran avec un meilleur contrôle créatif. Nano Banana 2 synthétise ces deux trajectoires : le générateur hérite de la connaissance monde et du raisonnement du modèle Pro, tout en fonctionnant à la vitesse caractéristique de l’architecture Flash, propice aux itérations rapides.

Des capacités Pro désormais accessibles au plus grand nombre

Parmi les fonctionnalités clés que Nano Banana 2 démocratise, deux méritent une attention particulière. D’abord, la connaissance avancée : le modèle s’appuie sur la base de connaissances réelles de Gemini, enrichie par des informations et images issues de la recherche Web en temps réel, ce qui améliore le rendu de sujets spécifiques et permet de générer des infographies, des diagrammes et des visualisations de données. Ensuite, le rendu et la traduction de texte de précision : le modèle produit du texte lisible et exact, directement intégré dans l’image, pour des maquettes marketing, des cartes ou du contenu localisé en plusieurs langues.

Google Nano Banana 2 Image

Sur le plan technique, Nano Banana 2 progresse sur plusieurs fronts par rapport à son prédécesseur :

  • Cohérence des sujets : maintien de la ressemblance jusqu’à cinq personnages et de la fidélité jusqu’à 14 objets dans un seul flux de travail, idéal pour le storyboard.
  • Suivi d’instructions précis : adhésion renforcée aux requêtes complexes pour que l’image produite corresponde exactement à ce qui a été demandé.
  • Spécifications prêtes pour la production : contrôle complet des formats et résolutions, de 512 pixels jusqu’à la 4K, pour tout support du post vertical au fond d’écran panoramique.
  • Qualité visuelle améliorée : éclairage plus vibrant, textures plus riches et détails plus nets, à la vitesse du moteur Flash.

Une disponibilité immédiate sur les produits de Google

Nano Banana 2 est disponible dès aujourd’hui à plusieurs niveaux. On retrouve le générateur d’images IA sur l’application Gemini. Cela remplace Nano Banana Pro sur les modèles Fast, Thinking et Pro. Les abonnés Google AI Pro et Ultra conservent l’accès à Nano Banana Pro via le menu à trois points pour les tâches spécialisées.

Une autre disponibilité se fait via le moteur de recherche de Google avec le Mode IA et Lens, via l’application Google et les navigateurs mobiles et sur ordinateur, avec une extension à 141 nouveaux pays et territoires et huit langues supplémentaires.

D’autre part, il y a un accès via Google AI Studio et l’API de Gemini en accès anticipé, ainsi que dans Google Antigravity. Citons également Google Cloud en accès anticipé via l’API de Gemini dans Vertex AI, Flow (nouveau modèle de génération d’images par défaut) et même les publicités (Nano Banana alimente les suggestions lors de la création de campagnes publicitaires).

Google maintient ainsi une offre à deux niveaux : Nano Banana Pro pour les tâches exigeant une précision factuelle maximale, et Nano Banana 2 pour la génération rapide avec ancrage dans la recherche d’images.

Signaler une erreur dans le texte

