TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Science ISS : on connait l’identité de l’astronaute à l’origine de l’alerte médicale
Science

ISS : on connait l’identité de l’astronaute à l’origine de l’alerte médicale

2 min.
26 Fév. 2026 • 18:33
0

Un mois après le rapatriement anticipé de l’équipage Crew-11, la NASA a levé le voile sur l’identité de l’astronaute concerné par l’alerte médicale. Il s’agit de Mike Fincke, le commandant de la mission, qui a tenu à rassurer publiquement sur son état de santé par ces simples mots : « Je vais très bien ».

Un incident médical inédit à bord de l’ISS

Pour rappel, au mois de janvier dernier, l’agence spatiale américaine avait annoncé l’annulation d’une sortie extravéhiculaire avant de décider le retour anticipé de l’ensemble de l’équipage depuis la Station spatiale internationale (ISS). Une décision exceptionnelle, motivée par un problème médical détecté lors d’un examen de routine le 7 janvier.

Comme le veut le en effet protocole, les astronautes réalisent régulièrement des contrôles médicaux entre eux. Ce jour-là, des données jugées préoccupantes ont conduit à consulter immédiatement des spécialistes au sol. La NASA a alors estimé qu’une imagerie avancée, impossible à effectuer en orbite, était nécessaire.

Mike Fincke rassure et salue la coordination

Un retour organisé sans urgence vitale

Dans un communiqué publié le 25 février, Mike Fincke, 58 ans et vétéran de plusieurs séjours spatiaux, précise qu’il ne s’agissait pas d’une évacuation d’urgence. Selon lui, la procédure a été « soigneusement coordonnée » selon les protocoles de sécurité (rigoureux) de l’agence.

Mike Fincke

L’astronaute de la NASA Mike Fincke

Une transparence encadrée par le secret médical

La nature exacte du problème de santé n’a pas été révélée, conformément au respect de la vie privée des astronautes. L’équipage est rentré sur Terre le 15 janvier, mettant fin prématurément à la mission.

Cet épisode rappelle que, malgré trois décennies d’exploitation de l’ISS, le risque médical demeure une variable critique en orbite. La gestion maîtrisée de Crew-11 témoigne néanmoins de la capacité de la NASA à réagir rapidement face à l’imprévu, sans compromettre la sécurité de ses équipages.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

ISS sortie extravehiculaire Science

ISS : la NASA reporte une sortie extravéhiculaire après un incident médical à bord

nasa-iss-crew-11 Science

ISS : la NASA confirme le retour anticipé de l’équipage Crew-11 après un incident médical

nasa-iss-crew-11 Science

Mission ISS écourtée : l’équipage Crew-11 est rentré sur Terre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Recherche Google Logo

Google va modifier ses résultats de recherche en Europe pour éviter une amende

26 Fév. 2026 • 20:28
0 Internet

Face à une amende potentielle pour violation du Digital Markets Act (DMA), Google s’apprête à tester une refonte de ses...

Burger King employée

Burger King déploie BK Assistant, une IA qui surveillera la propreté des restaurants… et la « convivialité » des employés

26 Fév. 2026 • 19:00
0 Logiciels

Burger King accélère sa transformation numérique avec le lancement de BK Assistant, une plateforme de gestion dopée à...

Disney Plus Logo

Disney+ supprime le HDR, après le Dolby Vision et HDR10+

26 Fév. 2026 • 18:26
2 Internet

Après avoir supprimé le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D, voilà que Disney+ retire le HDR pour les films et séries en France,...

Google Nano Banana 2

Nano Banana 2 : Google lance son générateur d’images IA rapide

26 Fév. 2026 • 17:37
0 Internet

Moins d’un an après le lancement de Nano Banana, Google déploie Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), la nouvelle version de son...

netflix mars 2026

Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mars 2026

26 Fév. 2026 • 16:29
0 Internet

En mars 2026, le catalogue Netflix France se renforce avec une vague de nouveautés particulièrement dense, entre nouvelles séries...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple propose Xcode 26.3 intégrant Claude Agent et OpenAI Codex pour l’IA

Apple propose Xcode 26.3 intégrant Claude Agent et OpenAI Codex pour l’IA

26 Feb. 2026 • 20:00

image de l'article Les iPhone et iPad sont désormais certifiés par l’OTAN pour traiter des informations classifiées

Les iPhone et iPad sont désormais certifiés par l’OTAN pour traiter des informations classifiées

26 Feb. 2026 • 19:18

image de l'article Apple TV s’associe à Netflix pour diffuser « Formula 1 : Drive to Survive »

Apple TV s’associe à Netflix pour diffuser « Formula 1 : Drive to Survive »

26 Feb. 2026 • 18:04

image de l'article Le très attendu Crimson Desert arrivera bien day one sur macOS

Le très attendu Crimson Desert arrivera bien day one sur macOS

26 Feb. 2026 • 16:30

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site