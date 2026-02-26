ISS : on connait l’identité de l’astronaute à l’origine de l’alerte médicale

Un mois après le rapatriement anticipé de l’équipage Crew-11, la NASA a levé le voile sur l’identité de l’astronaute concerné par l’alerte médicale. Il s’agit de Mike Fincke, le commandant de la mission, qui a tenu à rassurer publiquement sur son état de santé par ces simples mots : « Je vais très bien ».

Un incident médical inédit à bord de l’ISS

Pour rappel, au mois de janvier dernier, l’agence spatiale américaine avait annoncé l’annulation d’une sortie extravéhiculaire avant de décider le retour anticipé de l’ensemble de l’équipage depuis la Station spatiale internationale (ISS). Une décision exceptionnelle, motivée par un problème médical détecté lors d’un examen de routine le 7 janvier.

NASA is sharing the following information at the request of NASA astronaut Mike Fincke: pic.twitter.com/J3UsExd94H — NASA (@NASA) February 25, 2026

Comme le veut le en effet protocole, les astronautes réalisent régulièrement des contrôles médicaux entre eux. Ce jour-là, des données jugées préoccupantes ont conduit à consulter immédiatement des spécialistes au sol. La NASA a alors estimé qu’une imagerie avancée, impossible à effectuer en orbite, était nécessaire.

Mike Fincke rassure et salue la coordination

Un retour organisé sans urgence vitale

Dans un communiqué publié le 25 février, Mike Fincke, 58 ans et vétéran de plusieurs séjours spatiaux, précise qu’il ne s’agissait pas d’une évacuation d’urgence. Selon lui, la procédure a été « soigneusement coordonnée » selon les protocoles de sécurité (rigoureux) de l’agence.

L’astronaute de la NASA Mike Fincke

Une transparence encadrée par le secret médical

La nature exacte du problème de santé n’a pas été révélée, conformément au respect de la vie privée des astronautes. L’équipage est rentré sur Terre le 15 janvier, mettant fin prématurément à la mission.

Cet épisode rappelle que, malgré trois décennies d’exploitation de l’ISS, le risque médical demeure une variable critique en orbite. La gestion maîtrisée de Crew-11 témoigne néanmoins de la capacité de la NASA à réagir rapidement face à l’imprévu, sans compromettre la sécurité de ses équipages.