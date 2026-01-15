TENDANCES
Mission ISS écourtée : l'équipage Crew-11 est rentré sur Terre
Hors-Sujet

Mission ISS écourtée : l’équipage Crew-11 est rentré sur Terre

15 Jan. 2026 • 12:40
La mission Crew-11 à destination de la Station spatiale internationale (ISS) s’est donc achevée bien plus tôt que prévu. La capsule Crew Dragon de SpaceX a amerri avec succès dans l’océan Pacifique, au large de la Californie, après que la NASA a décidé d’interrompre la mission en raison d’un problème médical touchant l’un des membres (non spécifié) de l’équipage.

Un retour anticipé par mesure de précaution

Il s’agit d’une première dans l’histoire récente de l’agence spatiale américaine : jamais une mission habitée vers l’ISS n’avait été raccourcie pour des raisons médicales. La NASA n’a pas communiqué l’identité de l’astronaute concerné ni la nature du problème, précisant toutefois que son état était stable. L’agence insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une évacuation médicale d’urgence, mais d’une décision prise par précaution, l’ISS ne disposant pas des équipements nécessaires pour établir un diagnostic approfondi.

Nasa Iss Crew 11

167 jours en orbite malgré une mission écourtée

L’équipage Crew-11 était composé des astronautes de la NASA Mike Fincke et Zena Cardman, de l’astronaute japonais Kimiya Yui (JAXA) et du cosmonaute russe Oleg Platonov. Lancés vers la station le 1er août, ils devaient initialement rester en orbite jusqu’au mois de février. Leur séjour aura finalement duré 167 jours.

La capsule Dragon a amerri le 15 janvier à 3h41, heure locale, au large de San Diego. Comme le veut le protocole, un médecin de SpaceX a été le premier à examiner l’équipage après la récupération de la capsule.

Une ISS temporairement sous-effectif

A noter qu’avec le retour de Crew-11, seuls trois astronautes demeurent actuellement à bord de la Station spatiale internationale. La NASA étudie désormais la possibilité d’avancer le lancement de Crew-12, initialement prévu à la mi-février, afin de rétablir un équipage complet et assurer la continuité des opérations scientifiques en orbite.

