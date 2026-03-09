TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet OpenAI rachète Promptfoo pour muscler la sécurité des agents IA
Internet

OpenAI rachète Promptfoo pour muscler la sécurité des agents IA

2 min.
9 Mar. 2026 • 20:47
0

La course aux agents IA a un angle mort : la sécurité. OpenAI y répond en rachetant Promptfoo, une start-up de deux ans spécialisée dans la détection de vulnérabilités des modèles d’intelligence artificielle, dont la technologie sera intégrée à OpenAI Frontier, sa plateforme de déploiement d’agents en entreprise. Les termes financiers du rachat n’ont pas été divulgués.

OpenAI Logo

Fondée à San Francisco, Promptfoo compte déjà environ un quart des entreprises du Fortune 500 parmi ses clients. Elle développe des outils open source pour tester la sécurité des systèmes d’IA et organiser du red-teaming, c’est-à-dire simuler des attaques contre ses propres produits pour en identifier les failles. Sa dernière levée de fonds, en juillet 2025, valorisait la start-up à 86 millions de dollars.

Frontier, la plateforme qu’OpenAI veut rendre irréprochable

Lancée récemment, Frontier permet aux entreprises de créer et gérer des agents IA qu’OpenAI désigne comme des « collègues IA ». L’objectif est de s’assurer que chaque agent dispose de garde-fous appropriés et d’un accès aux données contrôlé. L’intégration de Promptfoo y apportera des tests de sécurité automatisés, des fonctionnalités de red-teaming et des outils de suivi des risques et de conformité réglementaire.

L’acquisition reflète une tension centrale du marché : les agents IA autonomes capables d’exécuter des tâches complexes avec peu d’intervention humaine suscitent un fort intérêt pour leurs gains de productivité, mais ouvrent simultanément de nouvelles surfaces d’attaque pour accéder à des données sensibles ou manipuler des systèmes automatisés. OpenAI a d’ailleurs proposé la semaine dernière un agent dédié aux équipes de sécurité pour détecter et corriger des vulnérabilités dans de grandes bases de données, un outil similaire à celui d’Anthropic.

OpenAI, qui propose ChatGPT, a précisé qu’il continuerait à développer le travail open source de Promptfoo en parallèle de son intégration à Frontier.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

OpenClaw Logiciels

OpenAI recrute le créateur d’OpenClaw pour accélérer la cadence sur les agents IA

OpenAI Logo Internet

OpenAI travaillerait sur une IA de génération de musique

OpenAI Logo ChatGPT Internet

o3-pro : OpenAI dévoile son modèle d’IA de raisonnement plus performant

OpenAI Logo ChatGPT Internet

GPT-5 : OpenAI tease la présentation pour demain

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Super Mario Galaxy Le Film

Super Mario Galaxy le film : voici la bande-annonce finale

9 Mar. 2026 • 22:26
0 Geekeries

Nintendo et Illumination diffusent aujourd’hui la bande-annonce finale de Super Mario Galaxy le film. Le premier trailer avait été...

Odyssey 3D

Samsung veut relancer le jeu en 3D sans lunettes : 120 jeux compatibles annoncés d’ici fin 2026

9 Mar. 2026 • 19:48
0 Jeux vidéo

La 3D (relief) n’a peut-être pas dit son dernier mot. À l’occasion de la GDC 2026, Samsung a assuré que sa plateforme...

Caitlin Kalinowski

OpenAI perd sa cheffe de la robotique Caitlin Kalinowski après l’accord avec le Pentagone

9 Mar. 2026 • 19:36
1 Business

La controverse autour du partenariat entre OpenAI et le département américain de la Défense continue de secouer le leader de...

Battlefield 6

Battlefield 6 : EA licencie des employés, malgré le lancement record

9 Mar. 2026 • 18:52
1 Jeux vidéo

Electronic Arts procède à des licenciements dans ses quatre studios Battlefield (DICE, Criterion, Ripple Effect et Motive Studios) dans le...

Claude Anthropic Logo

Anthropic (Claude IA) poursuit le gouvernement américain après la désignation d’entreprise à risque

9 Mar. 2026 • 17:05
0 Internet

Anthropic, qui propose le chatbot d’intelligence artificielle Claude, a déposé deux plaintes contre le département...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K sortiront quand Siri IA sera prêt

Les nouveaux HomePod mini et Apple TV 4K sortiront quand Siri IA sera prêt

9 Mar. 2026 • 21:08

image de l'article Le retard de Siri IA entraîne le report le hub domotique d’Apple à septembre

Le retard de Siri IA entraîne le report le hub domotique d’Apple à septembre

9 Mar. 2026 • 20:09

image de l'article iOS 26.4 ajoute de nouveaux emojis avec la bêta 4

iOS 26.4 ajoute de nouveaux emojis avec la bêta 4

9 Mar. 2026 • 19:08

image de l'article Bêta 4 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

Bêta 4 pour iOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4, tvOS 26.4 et visionOS 26.4

9 Mar. 2026 • 18:21

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site