OpenAI rachète Promptfoo pour muscler la sécurité des agents IA

La course aux agents IA a un angle mort : la sécurité. OpenAI y répond en rachetant Promptfoo, une start-up de deux ans spécialisée dans la détection de vulnérabilités des modèles d’intelligence artificielle, dont la technologie sera intégrée à OpenAI Frontier, sa plateforme de déploiement d’agents en entreprise. Les termes financiers du rachat n’ont pas été divulgués.

Fondée à San Francisco, Promptfoo compte déjà environ un quart des entreprises du Fortune 500 parmi ses clients. Elle développe des outils open source pour tester la sécurité des systèmes d’IA et organiser du red-teaming, c’est-à-dire simuler des attaques contre ses propres produits pour en identifier les failles. Sa dernière levée de fonds, en juillet 2025, valorisait la start-up à 86 millions de dollars.

Frontier, la plateforme qu’OpenAI veut rendre irréprochable

Lancée récemment, Frontier permet aux entreprises de créer et gérer des agents IA qu’OpenAI désigne comme des « collègues IA ». L’objectif est de s’assurer que chaque agent dispose de garde-fous appropriés et d’un accès aux données contrôlé. L’intégration de Promptfoo y apportera des tests de sécurité automatisés, des fonctionnalités de red-teaming et des outils de suivi des risques et de conformité réglementaire.

L’acquisition reflète une tension centrale du marché : les agents IA autonomes capables d’exécuter des tâches complexes avec peu d’intervention humaine suscitent un fort intérêt pour leurs gains de productivité, mais ouvrent simultanément de nouvelles surfaces d’attaque pour accéder à des données sensibles ou manipuler des systèmes automatisés. OpenAI a d’ailleurs proposé la semaine dernière un agent dédié aux équipes de sécurité pour détecter et corriger des vulnérabilités dans de grandes bases de données, un outil similaire à celui d’Anthropic.

OpenAI, qui propose ChatGPT, a précisé qu’il continuerait à développer le travail open source de Promptfoo en parallèle de son intégration à Frontier.