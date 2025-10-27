OpenAI travaillerait sur une IA de génération de musique

OpenAI s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le domaine créatif. Selon plusieurs sources proches du dossier, la société développerait actuellement un outil d’intelligence artificielle générative capable de composer de la musique à partir de textes ou d’audios. L’objectif serait de permettre aux utilisateurs de produire des accompagnements instrumentaux, d’ajouter une bande-son à une vidéo, ou encore de créer des morceaux entiers à partir d’une simple idée.
Pour entraîner son modèle, OpenAI collabore déjà avec des étudiants de la prestigieuse Juilliard School de New York. Ces derniers participeraient à l’annotation de partitions musicales afin d’aider l’IA à comprendre les structures harmoniques et rythmiques. Ce processus d’apprentissage vise à offrir à l’outil une compréhension fine des nuances musicales, bien au-delà des simples algorithmes de génération de sons. Reste à voir comment la prochaine IA d’OpenAI saura se distinguer dans un océan de générateurs de musiques de plus en plus sophistiqués….
Cette incursion d’OpenAI dans la musique s’inscrit en effet dans une tendance déjà amorcée par des start-ups comme Suno ou ElevenLabs, qui misent elles aussi sur la création musicale automatisée. Si le pari est réussi son pari, OpenAI pourrait alors transformer la manière dont les artistes, les vidéastes ou les créateurs de contenu conçoivent la musique. Une avancée prometteuse, mais aussi potentiellement controversée, à l’heure où l’IA bouleverse déjà profondément les industries créatives et où les craintes se multiplient concernant les risques de « remplacer » les artistes par des algorithmes.
