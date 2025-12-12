TENDANCES
Hogwarts Legacy est maintenant gratuit, voici comment avoir le jeu Harry Potter

12 Déc. 2025 • 9:35
0

Bonne nouvelle pour tous les fans d’Harry Potter : le jeu Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est maintenant gratuit au téléchargement. Mais il faut faire vite pour le réclamer, l’offre est valable jusqu’au 18 décembre.

Hogwarts Legacy

Le fait que Hogwarts Legacy soit gratuit est une surprise en soi sachant que le jeu a été très populaire et s’est très bien vendu. Mais Epic Games a habitué les joueurs à offrir un jeu populaire en fin d’année avant Noël et l’histoire se répète cette fois-ci.

Comment avoir Hogwarts Legacy gratuitement

Pour profiter de l’offre, il suffit de vous rendre sur cette adresse qui renvoie vers Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sur l’Epic Games Store. Cliquez sur le bouton « Obtenir ». Il faudra à partir de là vous connecter avec votre compte Epic Games. Vous pouvez en créer un (c’est gratuit) si vous n’en avez pas. Une fois que c’est fait, suivez les instructions à l’écran pour valider l’opération. Et c’est fait, Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est maintenant dans votre bibliothèque de jeux.

Comme dit précédemment, vous avez jusqu’au 18 décembre pour réclamer le jeu développé par le studio Avalanche Software. Il restera gratuit dans votre bibliothèque à vie tant que vous le réclamez avant cette date.

La gratuité du jeu a uniquement lieu sur l’Epic Games Store pour les joueurs PC. Si vous avez une PlayStation, Xbox ou Switch, l’offre n’est malheureusement pas disponible.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est un RPG d’action-aventure en monde ouvert qui se déroule dans l’univers d’Harry Potter. Embarquez dans un voyage à travers des lieux familiers et d’autres nouveaux, découvrez des animaux fantastiques, personnalisez votre personnage, préparez des potions, maîtrisez les sortilèges, développez vos talents et devenez le sorcier que vous rêvez d’être.

Découvrez le Poudlard des années 1800. Vous y incarnez un élève détenant la clé d’un secret antique qui menace d’anéantir le Monde des sorciers. Forgez des alliances, combattez des mages noirs et façonnez le destin du Monde des sorciers.

