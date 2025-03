Hogwarts Legacy : le DLC pour le jeu Harry Potter est annulé

Warner Bros a discrètement abandonné le développement d’une extension (DLC) pour Hogwarts Legacy, son jeu à succès inspiré de l’univers d’Harry Potter. Ce projet, qui devait enrichir l’expérience avec de nouvelles intrigues, aurait dû accompagner la sortie d’une « édition définitive » cette année. Bien que jamais officiellement confirmée, son existence avait été rapportée en 2023 par la presse.

Annulation de l’extension pour Hogwarts Legacy

Selon les informations de Bloomberg, l’annulation du DLC s’explique par des doutes sur la quantité de contenu proposé, jugée insuffisante par rapport au prix envisagé. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures radicales au sein du pôle jeux vidéo de Warner Bros, en pleine restructuration après une année 2024 difficile. Début 2025, la direction a licencié son président, fermé trois studios et abandonné un projet autour de Wonder Woman, privilégiant désormais ses franchises phares comme Harry Potter.

Avec plus de 34 millions d’exemplaires écoulés, Hogwarts Legacy reste l’un des jeux les plus vendus de l’histoire. Une suite est toujours en cours de développement chez Avalanche Software, le studio derrière le premier volet. L’extension annulée était codéveloppée avec Rocksteady (qui a travaillé sur Suicide Squad: Kill the Justice League), et devait notamment réintégrer une intrigue coupée lors du développement initial.

Malgré cette annonce, les fans peuvent se rassurer : la saga Harry Potter dans le jeu vidéo n’est pas terminée. Warner Bros mise clairement sur l’avenir de la licence, tout en recentrant ses ambitions. Il y a également la série TV qui est en préparation et qui s’étalera sur plusieurs saisons.