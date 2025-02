Warner Bros annule son jeu Wonder Woman et ferme 3 studios

Warner Bros Games a pris la décision d’annuler son jeu Wonder Woman annoncé en 2021, ainsi que de fermer trois studios : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros Games San Diego San Diego. Le groupe a confirmé les informations initialement révélées par Bloomberg.

Dans un communiqué transmis à Kotaku, Warner Bros Games déclare :

Nous avons dû prendre des décisions très difficiles pour structurer nos studios de développement et nos investissements afin de créer les meilleurs jeux possibles avec nos franchises clés : Harry Potter, Mortal Kombat, DC et Game of Thrones. Après mûre réflexion, nous fermons trois de nos studios de développement : Monolith Productions, Player First Games et Warner Bros Games San Diego. Il s’agit d’un changement de direction stratégique et non d’une réflexion sur ces équipes ou sur les talents qui les composent.

Le développement du jeu vidéo Wonder Woman de Monolith n’avancera pas. Nous espérions offrir aux joueurs et aux fans une expérience de la plus haute qualité possible pour ce personnage emblématique, mais cela n’est malheureusement plus possible dans le cadre de nos priorités stratégiques. Il s’agit là d’une décision difficile à prendre car nous reconnaissons la longue histoire de Monolith, qui a su faire vivre aux fans des expériences épiques grâce à des jeux extraordinaires. Nous admirons la passion des trois équipes et remercions chaque employé pour sa contribution. Aussi difficile que soit cette journée, nous restons concentrés et enthousiastes à l’idée de reprendre la production de jeux de haute qualité pour nos fans passionnés, développés par nos studios de classe mondiale, et de ramener notre activité Jeux à la rentabilité et à la croissance en 2025 et au-delà.