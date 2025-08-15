TENDANCES
Logiciels

Microsoft Edge sur Windows 10 sera supporté jusqu'en 2028

15 Août. 2025 • 14:10
Microsoft annonce une extension du support de son navigateur Edge sur Windows 10 jusqu’en octobre 2028, soit trois ans après la fin officielle du support du système d’exploitation en octobre 2025. Cette décision, détaillée dans un document, inclut également WebView2 Runtime, garantissant des mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour tous les utilisateurs, sans la nécessité d’adhérer au programme payant Extended Security Updates (ESU).

Microsoft Edge sur Windows 10 : des mises à jour jusqu’en 2028

Microsoft confirme que « Microsoft Edge et le Microsoft WebView2 Runtime continueront de recevoir des mises à jour sur Windows 10 22H2 jusqu’en octobre 2028 au moins, en parallèle de la fin du programme ESU ». Contrairement aux mises à jour de sécurité de Windows 10, qui nécessiteront une inscription au programme ESU après octobre 2025, les améliorations et correctifs pour Edge et WebView2 resteront accessibles à tous, gratuitement. Cette annonce rassure les utilisateurs souhaitant prolonger l’utilisation de Windows 10, malgré la transition encouragée vers Windows 11.

Microsoft Edge n’est pas le seul navigateur à bénéficier d’un support prolongé. Google Chrome, Firefox et Opera devraient également rester pleinement compatibles avec Windows 10 en 2026 et potentiellement au-delà, selon les informations actuelles. Microsoft laisse même la porte ouverte à une extension du support d’Edge après 2028, si nécessaire, offrant une flexibilité rare pour un système en fin de vie. Cette stratégie vise à maintenir une expérience de navigation fluide pour les millions d’utilisateurs qui resteront sur Windows 10.

Windows 10 : une fin progressive

Bien que 2028 marque la fin définitive du support de Windows 10, avec des mises à jour de sécurité payantes via l’ESU, Microsoft adopte une approche graduelle. Cependant, tous les services ne suivront pas ce calendrier. Par exemple, Microsoft Office cessera de recevoir de nouvelles fonctionnalités sur Windows 10 dès août 2026, bien que les correctifs de sécurité continueront jusqu’en 2028. Cette décision reflète l’engagement de Microsoft à accompagner les utilisateurs tout en encourageant la migration vers Windows 11.

