Microsoft Edge évolue en navigateur IA avec le Copilot Mode

Microsoft commence aujourd’hui les tests d’une nouvelle fonctionnalité expérimentale baptisée Copilot Mode dans son navigateur Edge. Cette nouveauté propose d’avoir l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience de navigation, permettant à Copilot d’analyser l’ensemble des onglets ouverts et de gérer des tâches complexes comme la réservation de restaurants.

Une assistance intelligente multi-onglets

Le mode Copilot transforme l’interaction avec le navigateur en intégrant le chatbot directement sur la page de nouvel onglet. Cette approche positionne Microsoft entre l’intégration limitée de Gemini que Google teste dans Chrome et la refonte complète propulsée par l’IA qu’offre le navigateur Comet de Perplexity.

La fonctionnalité principale réside dans la capacité de Copilot à analyser simultanément tous les onglets ouverts. Cela s’avère particulièrement utile pour comparer plusieurs hôtels lors de la planification d’un voyage ou pour synthétiser les meilleures options d’achat à partir de multiples pages produits. L’IA peut ainsi fournir des recommandations éclairées en croisant les informations disponibles.

Microsoft enrichit également l’expérience avec la navigation vocale, permettant de localiser des informations sur un site Web ou d’ouvrir des onglets pour comparer des produits. Plus ambitieux encore, l’entreprise prévoit d’autoriser Copilot à accéder à l’historique de navigation et aux identifiants stockés dans Microsoft Edge, avec l’accord de l’utilisateur, pour effectuer des réservations de manière autonome.

Une évolution progressive de l’écosystème Copilot

Ces nouvelles fonctionnalités s’appuient sur l’intégration existante de l’assistant IA de Microsoft dans son navigateur et sur les développements de Copilot Vision. « Copilot sera bientôt capable de vous guider dans vos tâches et d’organiser votre navigation – passée et présente – en parcours thématiques utiles », explique Microsoft.

Conscient que cette approche ne séduira pas tous les utilisateurs, Microsoft garantit que Copilot Mode restera optionnel. « Avec Copilot Mode, vous pouvez également choisir d’activer et de désactiver l’expérience à votre guise via vos paramètres Edge », précise l’entreprise. « Si vous choisissez de ne pas activer Copilot Mode, vous pouvez continuer à naviguer sur Edge comme d’habitude ».

Microsoft qualifie Copilot Mode de fonctionnalité « expérimentale » appelée à évoluer avec le temps. Le service sera « gratuit pour une durée limitée », avec des restrictions d’usage sur certaines fonctionnalités Copilot. Cette approche suggère que Microsoft envisage d’associer ce nouveau mode à un modèle d’abonnement à terme.