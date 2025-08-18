AMD gagne du terrain face à Intel sur les processeurs

Les dernières données révèlent une progression constante d’AMD face à Intel au premier semestre de 2025 en ce qui concerne les parts de marché pour les processeurs. Si Intel conserve sa domination globale, son rival continue de gagner du terrain sur les segments les plus rentables.

Des revenus en hausse pour AMD

La part de marché globale d’AMD en processeurs vendus s’établit à 23,9 % au deuxième trimestre de 2025, en léger recul de 0,2 % par rapport au trimestre précédent mais en progression de 2,8 % sur un an. Toutefois, l’indicateur le plus révélateur concerne les revenus : AMD atteint 27,8 % de part de marché en valeur, soit une hausse de 9,8 % par rapport à la même période l’an dernier.

Cette différence entre les volumes et les revenus démontre qu’AMD arrive désormais à vendre des processeurs haut de gamme, plus rentables. Parallèlement, Intel maintient environ 75 % des parts en volume mais voit ses ventes de processeurs premium reculer face à la concurrence.

Le segment desktop (ordinateur fixe) constitue le terrain de jeu favori d’AMD. La firme y atteint 32,2 % de parts de marché en unités au deuxième trimestre 2025, avec une progression de 9,2 % sur un an. Intel conserve 67,8 % du marché mais sa domination s’érode : le rapport était de 8:2 en 2023 et de 9:1 entre 2016 et 2018.

Cette montée en puissance traduit le succès des processeurs Ryzen 9000 d’AMD, particulièrement appréciés des joueurs et des professionnels. D’ailleurs, côté revenus, AMD franchit un cap symbolique avec 39,3 % de parts de marché pour le desktop, soit une augmentation de 20,5 % année sur année. Cette performance s’explique par la forte demande pour les modèles premium Ryzen 7, Ryzen 9 et les variantes X3D.

Mobile : le talon d’Achille d’AMD

Le marché des processeurs mobiles reste la chasse gardée d’Intel avec 79,4 % de parts de marché en unités. Plus problématique pour AMD, cette domination se renforce légèrement (+1,9 % trimestriellement) tandis qu’AMD recule à 20,6 % après deux trimestres consécutifs de baisse.

Paradoxalement, malgré la compétitivité de ses processeurs Ryzen AI pour ordinateurs portables, AMD peine à convaincre les constructeurs. Néanmoins, sa part de revenus mobile progresse encore de 3,9 % sur un an pour atteindre 21,5 %, suggérant une montée en gamme de son portefeuille portable.

Dans les data centers, AMD poursuit sa progression méthodique. Avec 27,3 % de parts en unités au deuxième trimestre de 2025, l’entreprise grappille du terrain face aux 72,7 % d’Intel. Cette croissance s’appuie sur les performances des processeurs EPYC, reconnus pour leur efficacité énergétique et leur rapport prix-performance.

Plus significatif encore, AMD capture 41 % des revenus serveur, soit 7,2 % de progression annuelle. Cette performance indique qu’AMD réussit à conquérir le segment premium des processeurs serveur multi-cœurs, historiquement dominé par Intel.

Intel résiste mais perd en rentabilité

Malgré ces avancées d’AMD, Intel conserve des positions solides. Le constructeur expédie toujours plus de processeurs dans toutes les catégories et maintient sa part globale sur le marché grand public. Cependant, la firme souffre sur les segments les plus lucratifs.

Les processeurs Core Ultra 200 destinés aux utilisateurs ayant besoin de puissance peinent à séduire, laissant le champ libre aux Ryzen premium d’AMD. Cette situation se reflète directement dans les revenus : Intel perd progressivement des parts sur les marchés les plus rentables.

AMD ne cherche plus seulement à gagner des parts de marché en volume mais privilégie la montée en gamme. Cette stratégie s’avère payante financièrement et positionne l’entreprise comme un concurrent redoutable sur les segments premium, là où les marges sont les plus importantes.