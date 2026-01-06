TENDANCES
KultureGeek Internet Orange retarde la fin commerciale de l’ADSL faute de fibre optique suffisante
Internet

Orange retarde la fin commerciale de l’ADSL faute de fibre optique suffisante

6 Jan. 2026 • 22:19
0

Orange reporte d’un an la fermeture commerciale de son réseau ADSL pour environ 8 000 communes françaises. Initialement prévue plus tôt, la possibilité de souscrire à un nouvel abonnement ADSL est désormais maintenue jusqu’au 31 janvier 2027 pour ces zones et cela s’explique par l’absence de fibre optique.

Orange Logo

La fin commerciale de l’ADSL attendra

L’ampleur de ce décalage est significative. Selon un fichier Excel de plus de 13 000 pages publié par l’opérateur, cette décision impacte près de 23 millions d’habitations et d’entreprises, soit quasiment la moitié des locaux du territoire.

La raison principale de ce délai réside dans l’état actuel du déploiement de la fibre optique. Bien que 94 % des locaux soient éligibles, il reste environ 3 millions de raccordements à effectuer, souvent les plus complexes et coûteux. Or, l’Arcep, le régulateur des télécoms, impose une règle stricte : impossible de fermer l’ADSL tant que la fibre n’est pas complètement déployée sur une commune. L’objectif est de garantir qu’aucun foyer ne se retrouve privé d’accès à Internet lors de la bascule.

Malgré ce sursis commercial, Orange assure que l’objectif final d’éteindre définitivement le réseau cuivre d’ici à 2030 tient toujours. Nicolas Guérin, secrétaire général du groupe, a déclaré au Monde que l’entreprise suit strictement les recommandations du régulateur pour éviter toute coupure de service, même dans les zones très bien couvertes.

Cependant, des exceptions existent déjà pour l’arrêt technique définitif. Pour 41 communes représentant 173 000 habitations, cette échéance ultime a été repoussée d’un an, au 31 janvier 2028. Il faut noter qu’un délai de 12 mois est obligatoire entre la fermeture commerciale (impossibilité de s’abonner) et la fermeture technique (coupure du signal).

Un enjeu économique majeur pour Orange

Pour Orange, la fermeture de ce réseau cuivre historique, dont les câbles datent des années 1960, est une priorité financière. L’entretien de cette infrastructure vieillissante coûte environ 500 millions d’euros par an à l’entreprise, alors même que le nombre d’abonnés chute continuellement.

Le processus suit son cours dans les zones prêtes : le 27 janvier, l’ADSL sera totalement coupé pour 960 000 logements supplémentaires, rejoignant les 253 000 locaux déjà migrés vers la fibre. La réussite totale du plan dépendra désormais de la capacité d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free à finaliser rapidement les raccordements restants pour respecter l’ambition initiale du plan national Très haut débit. Celui-ci devait généraliser l’accès à la fibre d’ici la fin 2025. Mais ce n’est pas le cas.

Signaler une erreur dans le texte

