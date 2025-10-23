TENDANCES
Internet

Orange teste 50G-PON pour la fibre à 40 Gb/s sur les Livebox

23 Oct. 2025 • 18:30
0

Orange a réalisé une démonstration aujourd’hui en testant, en conditions réelles entre Lyon et Marseille, une nouvelle génération de fibre optique. Basée sur la technologie 50G-PON, cette connexion a atteint un débit de 40 Gb/s, soit quatre à cinq fois plus que les meilleures offres actuelles. Une avancée qui préfigure l’usage de demain sur Internet, mais dont la concrétisation soulève encore des questions.

Orange Logo

Une démonstration de la connexion 40 Gb/s d’Orange avec 50G-PON

Pour illustrer la puissance de cette fibre du futur, Orange a organisé un affrontement en ligne entre deux figures de l’e-sport, Mister Crimson et Kayane, sur le jeu de combat 2XKO. Si l’événement a prouvé la stabilité de la connexion, certains ont noté que le choix d’un jeu de combat, très dépendant de la latence (déjà excellente sur les fibres actuelles), n’était peut-être pas le plus pertinent pour démontrer l’intérêt d’un tel bond en avant du débit.

Le principal atout de cette nouvelle technologie est sa compatibilité avec les infrastructures existantes. Orange a insisté sur le fait que le passage au 50G-PON ne nécessitera pas de creuser de nouvelles tranchées. Un simple changement de carte réseau dans les centraux optiques suffira pour faire évoluer le réseau. Cette facilité de mise à niveau est un avantage économique et logistique qui permettra une transition en douceur le moment venu.

Un déploiement lointain pour des usages encore à définir

Quand pourra-t-on en profiter ? Pas tout de suite. Christian Gacon, directeur réseaux et services broadband chez Orange, reconnaît qu’il est « encore tôt pour prévoir les possibles applications ». L’opérateur adopte une posture d’anticipation, préparant son réseau pour des besoins qui n’existent pas encore massivement. Aucun calendrier n’a été communiqué, mais un déploiement pourrait avoir lieu vers la fin de la décennie et ciblera très probablement les entreprises en premier lieu.

Au-delà des usages, un autre défi se pose : celui du matériel. les ordinateurs actuels sont rarement équipés pour supporter de tels débits. Même les machines les plus puissantes peuvent peiner à exploiter pleinement une connexion à 40 Gb/s. Le réseau fibre est en train de prendre une avance considérable sur les équipements, créant un décalage entre la puissance de la connexion et la capacité à l’utiliser.

Cela étant dit, Orange investit pour l’avenir, en attendant que les usages et le matériel rattrapent le retard. On se doute que de nouveaux processeurs assez puissants et des cartes réseaux de pointe seront disponibles d’ici les prochaines années, quand la Livebox avec une connexion 40 Gb/s sera réellement disponible.

