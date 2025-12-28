Rainbow Six Siege : un gros piratage pousse Ubisoft à couper les serveurs

Ubisoft a mis hors ligne les serveurs de Rainbow Six Siege ainsi que son Marketplace pour corriger un gros piratage ayant permis de distribuer des milliards de crédits virtuels aux joueurs. L’éditeur confirme qu’un retour en arrière complet des transactions est en cours pour annuler les effets de cette faille de sécurité qui a touché simultanément les PC et les consoles.

Ubisoft efface les transactions et clarifie la situation des bans

Ubisoft a publié un message sur X pour rassurer sa communauté quant aux sanctions potentielles. Le compte officiel de Rainbow Six Siege précise qu’aucun joueur ne sera banni pour avoir dépensé les crédits reçus durant le piratage. Pour rétablir l’économie du jeu, les équipes techniques effectuent actuellement une annulation de toutes les transactions réalisées après midi le 27 décembre.

Concernant les messages d’exclusion observés par certains utilisateurs, le studio indique qu’ils n’ont pas été déclenchés par ses services. Le bandeau de notification responsable de ces alertes avait d’ailleurs été désactivé lors d’une précédente mise à jour. Ubisoft reconnaît toutefois qu’une vague officielle de bannissements via R6 ShieldGuard a bien eu lieu, mais insiste sur le fait qu’elle n’est pas connectée à ce bug monétaire.

Des milliards de crédits inondent les comptes des joueurs

Avant la coupure des services, l’incident a provoqué un chaos sur les serveurs. Des joueurs ont vu leurs soldes de crédits R6 (la monnaie du jeu) grimper soudainement vers des montants atteignant les milliards. Le hack a également permis d’ajouter massivement des Alpha Packs et même des objets cosmétiques exclusifs qui n’avaient jamais été débloqués par les propriétaires des comptes.

BREAKING: Ubisoft Rainbow Six Siege servers have been breached. Players are reporting massive amounts of R6 Credits, Renown, Alpha Packs, and exclusive items unexpectedly. Numerous accounts even Ubisoft, including streamers' and possibly official ones, have received random or… pic.twitter.com/9hGNbBCMAm — Pirat_Nation 🔴 (@Pirat_Nation) December 27, 2025

Le problème a frappé sans distinction. Des captures d’écran partagées en ligne montrent que des comptes liés à des streamers, et potentiellement des profils officiels d’Ubisoft, ont subi les mêmes modifications non sollicitées. Cette confusion a été amplifiée par des exclusions aléatoires, dont certaines ont été annulées peu après, laissant planer le doute sur l’état réel des systèmes de l’éditeur.

Pour stabiliser l’infrastructure, Ubisoft a volontairement coupé l’accès à Rainbow Six Siege et à sa boutique. La priorité actuelle est de garantir que les utilisateurs puissent accéder normalement au jeu une fois les services de retour. L’éditeur n’a pas encore fourni de calendrier précis pour la remise en ligne complète des serveurs, mais promet de partager de nouvelles informations à mesure que les travaux de réparation progressent.