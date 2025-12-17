TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Piratage du ministère de l’Intérieur : un suspect a été arrêté
Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : un suspect a été arrêté

17 Déc. 2025 • 20:56
0

Il y a du mouvement concernant le piratage du ministère de l’Intérieur, avec l’annonce ce soir de l’arrestation à Limoges d’un suspect de 22 ans, accusé d’être le hacker responsable de la cyberattaque.

Drapeau France

Un suspect de 22 ans a été arrêté

« Le suspect, né en 2003, est déjà connu des services de justice pour avoir été condamné pour des faits similaires en 2025 », a indiqué la procureure de Paris dans un communiqué.

Comme l’indique Franceinfo, l’enquête est ouverte par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris. Elle porte sur les chefs notamment d’atteinte à un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l’État en bande organisée. Ce délit fait encourir une peine de 10 ans d’emprisonnement.

Le piratage du ministère de l’Intérieur a eu lieu il y a quelques jours. Le ou les hackers revendiquent le vol des données de 16 millions de Français. L’intrusion a exploité une faille humaine plutôt que technique. Les pirates ont infiltré le réseau en passant par des boîtes e-mail professionnelles. La méthode a été facilitée par des imprudences internes : des mots de passe circulaient en clair sur les messageries, permettant aux attaquants de récupérer les identifiants nécessaires pour pénétrer le système.

Le Traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) et le Fichier des personnes recherchées (FPR) ont notamment été « consultés », « des fichiers importants pour nous », a expliqué aujourd’hui Laurent Nuñez, le ministre de l’Intérieur. « On ne connait pas encore l’ampleur de la compromission, on ne sait pas ce qui a été extrait ».

Face à cette brèche de sécurité, la réponse institutionnelle a été immédiate. Deux enquêtes, l’une judiciaire et l’autre administrative, ont été lancées pour faire la lumière sur les responsabilités et l’identité des auteurs. L’Office anti-cybercriminalité (OFAC) a été chargé des investigations techniques.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Clavier Touches Hack Lignes de Code Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : une importante fuite de données revendiquée

hacker piratage Internet

Piratage du ministère de l’Intérieur : les hackers ont eu accès à « des fichiers importants »

Dior Logo Boutique Internet

Dior a connu un piratage avec le vol de données clients

France Travail Logo Internet

France Travail dément un piratage des données de 22 millions de Français

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Free Logo

Free risque une amende de 48 millions d’euros après son piratage

17 Déc. 2025 • 22:40
0 Internet

Un an après la cyberattaque d’ampleur qui avait exposé les données personnelles de 19,2 millions de clients, Free se retrouve...

bons plans de Noel

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 décembre (livraison avant Noël)

17 Déc. 2025 • 20:43
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Freebox Ultra vs Pop vs Player TV et Telecommande

Free augmente ses frais de résiliation Freebox pour la deuxième fois en un an

17 Déc. 2025 • 20:25
1 Matériel

Mauvaise nouvelle du côté de Free qui a décidé une nouvelle fois d’augmenter les frais de résiliation pour les...

Oscar Statuette

YouTube sera le nouveau diffuseur des Oscars dès 2029

17 Déc. 2025 • 19:39
0 Internet

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a signé un accord pluriannuel historique accordant à YouTube l’exclusivité...

KAIST encre anti radar

Une encre métallique révolutionnaire rend les objets invisibles aux radars

17 Déc. 2025 • 18:32
0 Science

Des chercheurs sud-coréens viennent de réaliser un véritable fantasme de furtivité technologique. Leur innovation...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article iOS 26.3 et macOS 26.3 : la bêta publique est disponible

iOS 26.3 et macOS 26.3 : la bêta publique est disponible

17 Dec. 2025 • 19:12

image de l'article Le Tomb Raider de 2013 prend date sur iOS (trailer)

Le Tomb Raider de 2013 prend date sur iOS (trailer)

17 Dec. 2025 • 18:57

image de l'article Le HomePod mini 2 n’aurait finalement pas la puce N1 d’Apple

Le HomePod mini 2 n’aurait finalement pas la puce N1 d’Apple

17 Dec. 2025 • 18:56

image de l'article Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

Apple a testé un MacBook intégrant la puce A15 des iPhone 13

17 Dec. 2025 • 17:05

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site