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KultureGeek Matériel Starboy : un “Tamagotchi” dopé à l’IA, ultra mignon et… unique
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Starboy : un “Tamagotchi” dopé à l’IA, ultra mignon et… unique

2 min.
13 Mar. 2026 • 16:40
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Après les assistants vocaux et les lunettes connectées, place donc au compagnon numérique… de luxe. Un nouveau gadget baptisé Starboy promet de remettre au goût du jour les animaux virtuels façon Tamagotchi, mais en y ajoutant une grosse couche d’IA embarquée ainsi qu’une finition premium. Son créateur, Daniel Kuntz, le présente comme un “animal digital” capable de réagir au monde réel sans dépendre en permanence d’un smartphone.

Des capteurs pour simuler un comportement “vivant”

Starboy intègre plusieurs capteurs rarement vus sur ce type d’objet, soit une caméra, un micro, un capteur de température et un accéléromètre. L’idée est de déclencher des réactions contextualisées : frissonner (via des retours haptiques) si l’appareil détecte le froid, ou montrer des signes d’inconfort si le niveau sonore est trop élevé. Le gadget dispose aussi de modèles de vision “miniatures” exécutés localement pour reconnaître les visages et les gestes.

Personnalités, rareté… et mises à jour “contagieuses”

Un objet collectionnable

Chaque unité serait livrée avec des “yeux” uniques (certains plus rares que d »autres) et une personnalité préconfigurée. Starboy pourrait aussi “communiquer” avec d’autres appareils à proximité pour échanger des comportements.

Des firmwares par USB… ou par Bluetooth

Particularité amusante (et un peu inquiétante) : les mises à jour peuvent être installées via USB, mais aussi se propager en Bluetooth lorsque deux Starboy se croisent !

Un prix premium, matériaux au choix

Côté tarif, on est tout de même très loin du jouet en plastique : Starboy est en effet proposé en acier inoxydable, aluminium, acrylique ou laiton à des prix qui démarrent à 249 $ (environ 230 €) et peuvent grimper jusqu’à 439 $ (environ 405 €) selon les finitions et l’anneau.

Les précommandes sont déjà ouvertes, avec des livraisons annoncées pour septembre. Reste à voir si le produit final tiendra ses promesses…

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