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Deezer lance un détecteur de musiques IA pour les services de streaming

2 min.
11 Juin. 2026 • 16:07
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Deezer annonce la disponibilité d’un détecteur de musiques générées par intelligence artificielle à destination de Spotify, Apple Music et des autres services de streaming. L’outil se veut gratuit, fonctionne avec les playlists et concerne 20 plateformes en ligne au total.

Deezer Detecteur Musique IA

Un outil de Deezer pour détecter la musique IA

Pour utiliser l’outil de détection de musiques IA par Deezer, il faut se rendre à cette adresse. Une fois que c’est fait, il faut cliquer sur « Analyser mes playlists », choisir l’un des 20 services de streaming (Apple Music, Spotify, etc) ou choisir de copier-coller une playlist, envoyer un fichier ou saisir du texte libre. Une fois que c’est fait, il ne reste plus qu’à attendre d’avoir les résultats. Vous recevrez une alerte si vous avez des musiques IA dans vos playlists.

Alexis Lanternier, PDG de Deezer, déclare :

En détectant et en signalant la musique générée par l’IA depuis un an et demi, Deezer s’est positionné à l’avant-garde de la transparence dans le domaine du streaming musical. Aucune autre entreprise n’ayant encore suivi notre exemple, nous avons décidé de permettre à chacun de vérifier si ses playlists contiennent de la musique synthétique, quelle que soit la plateforme de streaming utilisée. La majorité des gens veulent savoir si de la musique générée par l’IA leur est recommandée, et nos données montrent que près de la moitié des utilisateurs qui rejoignent Deezer depuis une autre plateforme ont des morceaux générés par l’IA dans leurs playlists. Nous pensons que notre détecteur de musique générée par l’IA sera une révélation pour les auditeurs du monde entier.

Deezer dit recevoir chaque jour près de 75 000 titres générés par IA, ce qui représente plus de 44 % du total des titres mis en ligne quotidiennement. En juin 2025, Deezer est devenue la première (et jusqu’à présent la seule) plateforme de streaming musical à étiqueter explicitement la musique générée par IA. Plus de 13,4 millions de titres générés par IA ont été détectés et étiquetés sur Deezer en 2025.

De plus, Deezer retire les titres générés par IA des recommandations. Il s’agit d’une mesure visant à garantir que ces titres ne diluent pas de manière significative le montant total des redevances.

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