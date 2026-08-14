Lefant M5 Pro et M5 Max : deux robots aspirateurs laveurs à rouleau avec station automatisée

Spécialisée dans les robots aspirateurs, Lefant développe sa gamme avec les M5 Pro et M5 Max, deux modèles étroitement liés qui misent notamment sur un système de lavage à rouleau alimenté en eau propre, une forte puissance d’aspiration et une station multifonction destinée à réduire les interventions quotidiennes.

Les deux appareils appartiennent à la même famille M5 et partagent ainsi une grande partie de leurs caractéristiques. Ils s’inscrivent dans une évolution importante du marché des robots aspirateurs laveurs. Après les simples lingettes humides puis les doubles serpillières rotatives, plusieurs constructeurs se tournent désormais vers des rouleaux lavants continuellement humidifiés et nettoyés. L’objectif est notamment d’éviter de déplacer sur plusieurs mètres une serpillière ayant déjà récupéré les saletés présentes au sol.

Un rouleau de 20 cm nettoyé en permanence à l’eau propre

Le système de lavage constitue l’une des principales particularités de la gamme Lefant M5. Les robots disposent d’un rouleau lavant de 20 cm qui tourne jusqu’à 280 tours par minute. Contrairement à un système reposant sur une serpillière classique, le rouleau est alimenté en eau propre pendant le déplacement du robot.

Seize points d’arrivée d’eau répartissent le liquide sur le rouleau tandis qu’un système de raclage récupère progressivement l’eau chargée en saletés. L’objectif est de maintenir une surface de lavage relativement propre au cours du cycle plutôt que d’utiliser la même serpillière humide dans toutes les pièces.

Cette technologie vise notamment les sols durs comme le carrelage, le parquet compatible avec un nettoyage humide ou encore les sols stratifiés. Elle doit permettre de traiter aussi bien la poussière que les traces laissées au quotidien, par exemple dans une cuisine ou une entrée.

Le choix d’un rouleau de 20 cm permet également de couvrir une largeur importante à chaque passage. Le principe se rapproche de celui employé par certains aspirateurs laveurs balais, mais avec un fonctionnement automatisé.

Une aspiration puissante pour accompagner le lavage

Les Lefant M5 Pro et M5 Max ne se limitent naturellement pas au lavage des sols. Ils disposent également d’un système d’aspiration destiné à récupérer poussières, miettes, cheveux et poils avant le passage du rouleau.

Sur le M5 Pro, la puissance d’aspiration maximale annoncée atteint 23 000 Pa contre 25 000 Pa pour le M5 Max. Cette valeur figure parmi les puissances élevées proposées sur les robots aspirateurs actuels. Le nombre de pascals ne permet cependant pas, à lui seul, de déterminer l’efficacité réelle d’un appareil : la conception du conduit d’air, la brosse, l’étanchéité du système et la navigation jouent également un rôle important.

Lefant équipe par ailleurs la gamme d’une brosse principale en forme de V conçue pour réduire les risques d’enchevêtrement des cheveux et des poils. Cette caractéristique peut se révéler particulièrement intéressante dans les logements accueillant des animaux, où l’accumulation de poils autour d’une brosse rotative constitue l’une des principales opérations d’entretien.

Le rouleau se relève automatiquement sur les tapis

La présence d’un système de lavage pose traditionnellement un problème lorsqu’un robot rencontre un tapis. Sur la gamme M5, le rouleau peut être relevé automatiquement de 8 mm lorsque l’appareil détecte ce type de surface.

Le robot peut ainsi poursuivre son parcours sans appliquer directement son rouleau humide sur le textile. Il est également capable d’adapter son aspiration lorsqu’un tapis est identifié afin d’améliorer la récupération des poussières et des débris emprisonnés dans les fibres.

Cette automatisation permet d’effectuer un cycle associant aspiration et lavage dans une pièce comportant plusieurs types de sols, sans avoir à retirer manuellement le dispositif de lavage avant chaque passage sur un tapis.

Une navigation LiDAR à 360 degrés

Les M5 Pro et M5 Max adoptent une navigation laser LiDAR à 360 degrés. Le capteur installé sur la partie supérieure analyse l’environnement afin d’établir une carte du logement et d’organiser les déplacements du robot.

La cartographie peut enregistrer jusqu’à trois cartes, une fonction destinée notamment aux logements comportant plusieurs étages. Depuis l’application Lefant, l’utilisateur peut retrouver la représentation de son habitation et intervenir sur l’organisation du nettoyage.

La navigation laser est complétée par le système de détection d’obstacles PSD 2.0. L’ensemble doit permettre au robot d’identifier son environnement, de contourner les meubles et d’adapter son itinéraire lorsque des obstacles apparaissent sur son parcours.

Cette approche diffère notamment de celle du Lefant M210 Omni, qui privilégie un châssis particulièrement bas et utilise plusieurs capteurs PSD plutôt qu’une tourelle LiDAR. La famille M5 mise davantage sur la cartographie laser et l’automatisation poussée du nettoyage.

Une station qui automatise l’entretien après le nettoyage

L’autre élément central de la gamme Lefant M5 est sa station. Celle-ci ne sert pas uniquement à recharger la batterie : elle automatise une partie importante des opérations qui suivent un cycle de nettoyage.

Une fois revenu à sa base, le robot peut notamment déclencher la vidange automatique de son bac à poussière. Les débris sont transférés vers le système de collecte installé dans la station, ce qui permet d’espacer les vidages manuels du robot.

La station s’occupe également du rouleau de lavage. Celui-ci peut être nettoyé avec de l’eau chauffée jusqu’à 75 °C et 80 °C pour le M5 Max afin d’éliminer les saletés récupérées pendant son passage. Un cycle de séchage intervient ensuite afin de limiter l’humidité résiduelle et l’apparition d’odeurs lorsque le robot reste plusieurs heures sur sa base.

L’utilisateur doit naturellement continuer à effectuer certaines opérations d’entretien, notamment remplir le réservoir d’eau propre, vider celui contenant les eaux usées et remplacer les consommables lorsqu’ils arrivent en fin de vie. Le principe de la station consiste néanmoins à espacer les interventions par rapport à un robot utilisant une simple base de recharge.

Wi-Fi 2,4 et 5 GHz et contrôle depuis l’application

La gamme Lefant M5 dispose d’une connexion Wi-Fi compatible avec les réseaux 2,4 GHz et 5 GHz. La prise en charge des deux bandes évite notamment certaines contraintes rencontrées avec les objets connectés limités au Wi-Fi 2,4 GHz.

L’application permet de suivre le robot et d’accéder aux différentes fonctions liées à la cartographie et au nettoyage. La gestion de plusieurs cartes prend tout son intérêt dans une maison à étages, tandis que les différents paramètres permettent d’adapter le fonctionnement du robot selon les pièces et les surfaces rencontrées.

Les possibilités de contrôle connecté permettent également d’intégrer plus facilement le robot aux habitudes quotidiennes du foyer, avec la possibilité de programmer les cycles de nettoyage plutôt que de devoir lancer manuellement l’appareil à chaque utilisation.

M5 Pro et M5 Max : deux déclinaisons d’une même gamme

Le M5 Pro et le M5 Max reposent donc sur une base technique très proche. Lefant décline ici une même plateforme afin de proposer deux niveaux d’équipement et de prix, plutôt que deux robots fondamentalement différents.

Dans les deux cas, l’accent est mis sur l’automatisation du nettoyage des sols : aspiration des poussières, lavage à l’eau propre, gestion des tapis, cartographie du logement et retour vers une station chargée d’effectuer une partie de l’entretien du robot.

Cette approche place les M5 Pro et M5 Max sur un segment aujourd’hui occupé par Roborock, Dreame, Ecovacs, Eufy ou encore Narwal. Les robots aspirateurs laveurs récents se différencient désormais autant par leur système de lavage, leur gestion des obstacles et les fonctions de leur station que par leur seule puissance d’aspiration.

Des offres de lancement à partir de 299,99 euros

Le Lefant M5 Pro est proposé avec un prix de référence de 999,99 euros. Dans le cadre de son offre de lancement, son tarif passe à 399,99 euros sur Amazon. L’utilisation du code promotionnel VKS2ENB2 permet de bénéficier d’une réduction supplémentaire et d’obtenir le robot au prix final de 299,99 euros, soit une remise totale annoncée de 70 % par rapport au prix de référence.

L’offre concernant le M5 Pro est valable du 10 au 23 août 2026.

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Le Lefant M5 Max bénéficie lui aussi d’une offre de lancement. Affiché avec le même prix de référence de 999,99 euros, il passe dans un premier temps à 499,99 euros. Le code promotionnel 5S6GHUT4 ramène ensuite son prix final à 399,99 euros, ce qui correspond à une réduction totale annoncée de 60 % par rapport au prix de référence.

Cette seconde promotion est valable du 14 au 27 août 2026.

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Les autres robots aspirateurs et accessoires de la marque sont également disponibles sur la boutique officielle Lefant sur Amazon.

[Sponso]