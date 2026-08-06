Reddit annonce Rules Hub, de l’IA pour la modération des contenus

Reddit annonce Rules Hub, un outil de modération s’appuyant sur l’intelligence artificielle, destiné à remplacer progressivement Automod (AutoModerator). L’outil a déjà été testé par des modérateurs de plus de 700 communautés avant un déploiement large prévu en 2026.

Rules Hub comme IA pour la modération

Rules Hub s’appuie sur des grands modèles de langage capables d’évaluer l’intention et le contexte d’un message, là où Automod se contentait de repérer des correspondances exactes de mots-clés. Le nouvel outil IA reste optionnel pour les nouvelles communautés créées sur la plateforme, mais son rôle est appelé à s’étendre à mesure que Reddit généralise son usage au cours de l’année.

Au même moment, Reddit resserre les conditions d’accès à ses données pour les développeurs tiers, en imposant l’usage de sa Developer Platform plutôt que l’API publique, jugée dépassée face au volume actuel de trafic. Cette double manœuvre, modération renforcée d’un côté et contrôle d’accès renforcé de l’autre, redessine la façon dont les applications et les modérateurs interagissent avec la plateforme.

Steve Huffman, patron de Reddit, a justifié l’abandon progressif d’Automod en le qualifiant d’outil « difficile à apprendre, difficile à maintenir », un défaut qui a motivé le développement de Rules Hub à partir de règles automatiques interprétées par des LLM. Le test mené auprès des modérateurs de plus de 700 communautés, dont certains membres du Mod Council Network, doit désormais s’étendre à l’ensemble des communautés d’ici la fin de l’année 2026, avec pour objectif de remplacer entièrement le vieillissant système de correspondance par mots-clés.

API et old Reddit : l’accès se resserre

Steve Huffman a également jugé l’API publique actuelle « pas conçue pour l’échelle d’aujourd’hui », une déclaration qui accompagne plusieurs restrictions annoncées simultanément :

Les applications tierces devront désormais transiter par la Developer Platform plutôt que par l’API publique, sans calendrier précis mais avec un préavis promis aux développeurs.

L’ancienne interface, old Reddit, imposera aux utilisateurs de se connecter avec un compte pour limiter le scraping automatisé.

La plateforme a déjà bloqué les résultats des moteurs de recherche refusant de payer pour l’accès aux données, a poursuivi Anthropic et Perplexity, et a coupé l’accès à l’Internet Archive.

Concernant l’avenir d’old Reddit, Steve Huffman a indiqué que l’entreprise allait probablement « limiter l’accès, migrer les usages importants ou reconstruire l’interface sur une stack technologique moderne », trois pistes qui pourraient toutes être combinées selon ses propres mots. Ces changements risquent d’avoir un impact directement les bots et les flux de travail bâtis par de nombreux modérateurs autour de l’ancienne version du site.