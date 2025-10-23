Reddit attaque en justice Perplexity pour l’exploitation illégale de ses données

Reddit vient de déposer une plainte contre Perplexity, SerApi, OxyLab et AWMProxy, des sociétés accusées d’avoir collecté et utilisé les contenus de Perplexity sans autorisation. Selon la plainte, ces entreprises auraient « aspiré » des résultats de recherche contenant des publications Reddit afin d’alimenter leurs systèmes d’intelligence artificielle, contournant ainsi les accords de licence désormais exigés par la plateforme. Reddit réclame une injonction permanente et des dommages financiers pour compenser l’utilisation non autorisée de ses données.

Perplexity au cœur de la controverse

La présence de Perplexity dans cette affaire attire particulièrement l’attention. L’entreprise, déjà pointée du doigt pour avoir repris du contenu protégé, aurait ignoré les directives du protocole robots.txt – des directives censées indiquer aux robots d’indexation les limites d’accès à un site. Reddit de son côté affirme avoir prouvé l’infraction en publiant un « post test » accessible uniquement via Google. En quelques heures à peine, Perplexity aurait généré une réponse contenant mot pour mot ce contenu expérimental. « La seule manière pour Perplexity d’obtenir ces données est d’avoir scanné les résultats Google liés à Reddit », soutient la plainte.

Reddit renforce sa défense numérique

Cette action judiciaire s’inscrit dans une stratégie plus large de protection des données. Depuis 2023, Reddit facture l’accès à son contenu et a signé des partenariats avec Google et OpenAI. La plateforme a également limité en 2024 l’accès des robots non identifiés et réduit en 2025 les permissions de la Wayback Machine. Avec cette nouvelle plainte, Reddit confirme sa volonté d’imposer un cadre clair concernant la réutilisation de ses données à l’ère de l’IA générative…