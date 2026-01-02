Les films de S.F / Fantastique les plus attendus de 2026

On a l’impression de se répéter chaque année, mais l’année 2026 s’annonce particulièrement riche pour les amateurs de films de genre, et notamment de films de S.F ou Fantastiques. Voici donc un petit tour d’horizon des long-métrages qui marqueront cette année nouvelle (la liste n’est pas exhaustive, nous ne parlons ici que des films qui nous semblent en capacité de marquer les esprits) :

Dune Chapitre 3 : l’adaptation du Messie de Dune par Denis Villeneuve devrait réserver son lot de surprises… et peut-être de déplaisir chez les amateurs de l’ouvrage. Le réalisateur canadien a en effet déjà averti qu’il s’éloignerait sensiblement de la trame du livre, un aveu qui a le mérite de la franchise. Dans tous les cas de figure, il s’agira d’un film de S.F à grand spectacle. Sortie 16 décembre 2026.

Disclosure Day : un film de Steven Spielberg est toujours un évènement. Ce Disclosure Day, troisième film du réalisateur sur le thème extra-terrestre, ne fait pas exception à la règle. Avec dans les rôles principaux Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, et Eve Hewson. Sortie 10 juin 2026.

The Dog Stars : autre réalisateur de légende, Ridley Scott nous reviendra en 2026 avec un film blindé de stars – Jacob Elordi , Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong. Le pitch : « Depuis une dizaine d’années une mystérieuse pandémie a décimé les États-Unis. Hig (Jacob Elordi), un jeune pilote, survit sur une base aérienne abandonnée du Colorado avec son chien Jasper et un ancien soldat, Bangley. Lorsque son Cessna 182 capte une transmission radio, il reprend espoir en une terre accueillante et une vie agréable. » Sortie 26 août 2026.

Projet Dernière Chance : Ryan Gosling dans le rôle d’un astronaute, ça commence à être une habitude. Le pitch :« Ryland Grace (Ryan Gosling) se réveille amnésique dans un vaisseau spatial. Il ne sait même pas comment il est arrivé là. Il va peu à peu comprendre qu’il est chargé d’une mission capitale pour sauver l’Humanité. » Sortie 18 mars 2026.

The Mandalorian & Grogu : après la série à succès (jusqu’à la troisième saison), la question n’était pas de savoir si mais bien quand Disney allait capitaliser sur le Mandalorian pour tenter de toucher le jackpot au box-office. C’est chose faite avec The Mandalorian & Grogu, qui semble plutôt de bon goût au vu du premier trailer. Sortie 20 mai 2026.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Good Luck, Have Fun, Don’t Die : à priori totalement barré et avec à sa tête un Sam Rockwell des grands jours. Le pitch est à l’avenant : « Un homme venu du futur voyage dans le passé et recrute les clients d’un diner de Los Angeles où il atterrit afin de combattre une intelligence artificielle incontrôlée. » Sortie 13 février 2026.

The Bride! : la fiancée du monstre de Frankenstein méritait bien un film pour elle seule. Ce n’est pas une première – La Fiancée de Frankenstein est le titre d’un film de 1935 – mais ici, le film de Maggie Gyllenhaal semble être une grande réussite au plan esthétique (c’est déjà ça). Sortie 4 mars 2026.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

The Hunger Games : Lever de Soleil sur la Moisson : que rajouter de plus ? Le pitch : Se déroulant 24 ans avant le premier film, l’histoire suit un jeune Haymitch Abernathy, sélectionné pour participer aux 50e Hunger Games, également connus sous le nom de deuxième Quarter Quell. Cet événement, organisé tous les 25 ans, introduit une modification majeure des règles : pour cette édition, chaque district de Panem doit envoyer deux fois plus de tributs au Capitole, qui s’affronteront jusqu’à la mort lors des Hunger Games. Sortie 25 novembre 2026.

Spider-Man : Brand New Day : Spider-Man, le prochain Marvel, et probablement plus d’un milliard de dollars au box-office. Pour la qualité de l’œuvre en revanche, il faut croiser les doigts très forts au vu des dernières productions Marvel. Sortie 29 juillet 2026.