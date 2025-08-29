Bugonia : Yorgos Lanthimos (Pauvres Créatures) dévoile un film d’alien…comme aucun autre (trailer)

Yorgos Lanthimos, le fantasque réalisateur à l’origine des fascinants The Lobster, Pauvres Créatures et du tout récent Kinds of Kindness, s’apprête à revenir sur grand écran avec Bugonia, un thriller surréaliste teinté de comédie noire. Emma Stone (encore elle) y incarnera Michelle, une puissante CEO kidnappée par deux théoriciens du complot (Jesse Plemons et Aidan Delbis) convaincus que cette dernière est une extraterrestre venue détruire la Terre. Inspiré du film coréen de 2003 Save the Green Planet!, le film promet une montée de paranoïa saupoudrée par l’ironie mordante caractéristique du style de Lanthimos (que l’on peut considérer comme une sorte d’hybride entre les frères Cohen et Lynch). Autant dire qu’avec un tel scénario, Lanthimos pourra sans doute se targuer de proposer le film d’alien le plus original du genre !

Plus étonnant encore, Lanthimos s’est uniquement chargé de la réalisation sur le film, laissant le scénario à Will Tracy. Lanthimos confie avoir été immédiatement hypnotisé par l’histoire, la jugeant à la fois divertissante, percutante et surtout profondément ancrée dans notre époque : « une grande partie de cette dystopie n’est pas vraiment fictive… cela se passe maintenant » déclare le réalisateur dans les colonnes de The Hollywood Reporter. Nul besoin d’être sorti de Saint-Cyr en effet pour comprendre le parallèle entre l’origine alien fantasmée des conspirateurs du film et l’obsession anti-alien (littéralement anti-étranger) du gouvernement Trump, un programme politique anti-immigration tristement illustré par les rafles des sbires masqués du ICE…