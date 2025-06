Frankenstein : premier trailer pour le film horrifique de Guillermo del Toro

Netflix a lâché du lourd pour son évènement « Tudum », mais le clou des annonces a été sans nul doute été le premier trailer du Frankenstein de Guillermo del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La Mémoire de l’Eau, Pinocchio), avec Oscar Isaac en savant fou créateur de mort-vivant, Jacob Elordi dans le rôle du monstre, Mia Goth (Elizabeth), Felix Kammerer (William), Lars Mikkelsen (capitaine Anderson), David Bradley, Charles Dance, Ralp Ineson (Professeur Krempe) et Christoph Waltz (Dr Pretorius). Comme prévu, la direction artistique s’annonce absolument superbe, tout comme d’ailleurs la photographie. Au des dernières créations du réalisateur mexicain, il y a donc de quoi être particulièrement optimiste.



Pour rappel, le roman Frankenstein (de Mary Shelley) raconte l’histoire de Victor Frankenstein, un jeune savant obsédé par le secret de la vie. Ce dernier crée une créature qu’il rejette presqu’aussitôt à cause de son apparence monstrueuse. Abandonné, le monstre tente alors de s’intégrer parmi les humains mais subit de nouveau rejet et souffrance, ce qui le pousse à se venger en tuant les proches de son créateur. Après que le savant ait refusé de lui « créer » une compagne, la créature morte-vivante tue l’ami et la fiancée de Frankenstein. Frankenstein poursuit alors sa créature jusqu’au Pôle Nord…

Frankenstein sera disponible sur Netflix au mois de novembre prochain.