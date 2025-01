The Witcher : Sirens of the Deep : premier trailer pour le film d’animation Netflix

Le prochain film d’animation de Netflix, The Witcher : Sirens of the Deep, montre enfin le bout de sa lame. Situé bien sûr dans l’univers de la série The Witcher et basé sur la nouvelle Un petit sacrifice d’Andrzej Sapkowski, le film explore un conflit entre humains et sirènes, alors que le sorceleur Geralt enquête sur des attaques dans un village côtier. Doug Cockle, voix emblématique de Geralt dans les jeux vidéo, reprend ici son rôle aux côtés d’Anya Chalotra et Joey Batey, qui incarnent déjà Yennefer et Jaskier dans la série live. The Witcher : Sirens of the Deep est réalisé par Kang Hei Chul et animé par le Studio Mir, à qu l’on doit The Legend of Korra, Voltron : Legendary Defender et le futur animé Devil May Cry. Un gage de qualité donc…



A noter que ce film animé fait suite à The Witcher : Nightmare of the Wolf, qui se concentrait sur Vesemir, le mentor de Geralt. Les fans de la franchise sont donc particulièrement gâtés en ce début d’année 2025, d’autant que la 4ème jeu vidéo tiré de la franchise est en préparation (avec Ciri en vedette) chez CD Projekt RED, tout comme la cinquième et dernière saison de la série TV The Witcher, prévue pour 2026. The Witcher : Sirens of the Deep sera disponible sur Netflix le 11 février prochain.