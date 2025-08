Microsoft arrêtera le support pour Windows 11 SE, le concurrent de ChromeOS, en 2026

Microsoft mettra fin au support de Windows 11 SE en octobre 2026, quatre ans après le lancement de ce système d’exploitation conçu pour les ordinateurs portables à bas coût destinés au secteur éducatif, en concurrence directe avec les ordinateurs Chromebook de Google sous ChromeOS

Fin du support pour Windows 11 SE

Lancé en 2021, Windows 11 SE était destiné aux établissements scolaires, avec des appareils comme le Surface Laptop SE et des modèles de fabricants tels qu’Acer, Asus, Dell, HP ou Lenovo. « Le support de Windows 11 SE, incluant les mises à jour logicielles, l’assistance technique et les correctifs de sécurité, prendra fin en octobre 2026 », indique Microsoft sur son site. « Bien que vos appareils continueront de fonctionner, nous recommandons de passer à un appareil prenant en charge une autre édition de Windows 11 pour garantir un support et une sécurité continus ».

La mise à jour 25H2 de Windows 11 ne sera donc pas déployée pour Windows 11 SE, laissant les appareils sur la version 24H2 jusqu’à la fin du support.

Windows 11 SE visait à contrer ChromeOS en proposant un système simplifié, axé sur les Progressive Web Apps (PWA) plutôt que les applications win32 traditionnelles, avec une liste stricte d’applications autorisées et des restrictions pour les administrateurs informatiques. Cette approche, similaire au mode S de Windows 10, a peiné à convaincre en raison du manque d’applications dans le Microsoft Store et de la rigidité du système. Microsoft n’a pas réussi à s’imposer face à ChromeOS, malgré plusieurs tentatives au fil des ans pour concurrencer les ordinateurs Chromebook dans le secteur éducatif.

Un marché en évolution

La décision d’abandonner Windows 11 SE intervient alors que les PC Chromebook perdent des parts de marché, selon Gartner, en raison de leur base de clients limitée et d’une qualité de construction perçue comme inférieure. Les livraisons de ces ordinateurs portables déclinent depuis 2022 et le cycle de renouvellement des PC en 2025 semble favoriser les mises à niveau vers Windows 11 plutôt qu’un basculement vers ChromeOS. Microsoft recentre ainsi ses efforts sur les éditions principales de Windows 11, incitant les utilisateurs de Windows 11 SE à migrer vers des appareils compatibles pour bénéficier d’un support à long terme.